На проведение плей-офф НХЛ претендуют сразу три канадских города

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сразу три канадских города – Эдмонтон,ВанкувериТоронто– претендуют на проведение матчей Кубка Стэнли после возобновления сезона НХЛ.

– Мы дали понять, что нас полностью устраивает вариант, в соответствии с которым игры НХЛ состоятся в одном из трех городов Канады, предложивших свои услуги.



Конечно, решение должно быть принято НХЛ, властями города и провинции. Канада открыта для этого, если местный департамент здравоохранения даст добро, – сказал Трюдо.

Ранее в НХЛ заявили, что не будут проводить матчи в Канаде, если игрокам придется отправиться на двухнедельный карантин, обязательный для всех, кто въезжает в эту страну. По словам Трюдо, граница с США будет по-прежнему закрыта, по крайней мере, до 21 июля. Исключение – поездки, носящий экстренный характер.

При этом стало известно, что запрет не распространяется на игроков НХЛ, которые въезжают в страну, чтобы присоединиться к командам. Помимо Эдмонтона,Ванкувераи Торонто на проведение матчей претендуют семь городов в США: Чикаго, Даллас, Коламбус, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол и Питтсбург.

Источник: официальный сайт НХЛ