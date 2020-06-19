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Хоккей

На проведение плей-офф НХЛ претендуют сразу три канадских города

Николай ПисаревНет комментариев
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сразу три канадских города – Эдмонтон,ВанкувериТоронто– претендуют на проведение матчей Кубка Стэнли после возобновления сезона НХЛ.

– Мы дали понять, что нас полностью устраивает вариант, в соответствии с которым игры НХЛ состоятся в одном из трех городов Канады, предложивших свои услуги.


Конечно, решение должно быть принято НХЛ, властями города и провинции. Канада открыта для этого, если местный департамент здравоохранения даст добро, – сказал Трюдо.

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Ранее в НХЛ заявили, что не будут проводить матчи в Канаде, если игрокам придется отправиться на двухнедельный карантин, обязательный для всех, кто въезжает в эту страну. По словам Трюдо, граница с США будет по-прежнему закрыта, по крайней мере, до 21 июля. Исключение – поездки, носящий экстренный характер.

При этом стало известно, что запрет не распространяется на игроков НХЛ, которые въезжают в страну, чтобы присоединиться к командам. Помимо Эдмонтона,Ванкувераи Торонто на проведение матчей претендуют семь городов в США: Чикаго, Даллас, Коламбус, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол и Питтсбург.

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Источник: официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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