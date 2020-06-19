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Хоккей

НХЛ продолжит переговоры с властями Канады по поводу проведения матчей плей-офф Кубка Стэнли

Николай ПисаревНет комментариев
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Комиссар НХЛГэри Беттмэнрассказал, что лига получила поддержку от правительства Канады в вопросе проведения матчей плей-офф Кубка Стэнли-2020. Ранее канадские власти пообещали оказать содействие, если канадский город будет выбран для проведения Кубка Стэнли.

– Национальная хоккейная лига высоко ценит предпринимаемые правительством Канады усилия по рассмотрению этого вопроса и с удовлетворением отмечает, что процедуры, предусмотренные планом возобновления сезона, тщательно продуманы и, что является приоритетом, ставят во главу угла здоровье и безопасность всех людей, задействованных в проекте.

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В ближайшие дни лига продолжит работу с властями провинций и департаментами здравоохранения, что поможет нам принять решение относительно мест проведения игр, – сказал Беттмэн.

Плей-офф Кубка Стэнли пройдет в новом формате в нескольких городах.

Источник:Toronto Star

Источник: uhl.ua
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