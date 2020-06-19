Новый клуб НХЛ отложил презентацию своего названия

Презентация названия нового клуба НХЛ из Сиэтла отложена из-за сложностей с торговой маркой, а также антирасистских протестов и пандемии коронавируса. Об этом сообщаетSeattle Times.

Теперь ожидается, что название будет объявлено не ранее осени 2020 года, а открытие арены клуба состоится летом 2021 года. 32-я команда НХЛ начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.

Пока что сезон НХЛ на паузе из-за коронавируса. Его возобновление ожидается в начале августа. Полноценные тренировочные лагеря клубовоткроются не ранее 10 июля.

Источник: сайт XSPORT