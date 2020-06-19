Составы групп и полное расписание матчей Континентального кубка IIHF в сезоне 2020/21

Сегодня, 19 июня, состоялась традиционная предсезонная встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF. В этом году она проходила в формате видеоконференции. На встрече был утвержден формат розыгрыша Континентального Кубка в сезоне 2020/21
Согласно утвержденному формату, в Континентальном кубке-2020/21 предполагается участие команд из 20 европейских стран, а первый квалификационный раунд запланирован на16-18 октября.
В квалификационном раунде состоятся соревнования в двух группах:
Группа А (Исландия):
Группа В (Болгария):
Групповой этап, 13-15 ноября
Группа С (Франция)
Группа D (Италия)
Группа E (Словения)
Группа F (Дания)
Победители четырех групп второго этапа розыгрыша определят обладателя Континентального Кубка в последнем, финальном раунде, соревнований, проведение которого предусмотрено с8по10 января 2021 года.
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