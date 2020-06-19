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Составы групп и полное расписание матчей Континентального кубка IIHF в сезоне 2020/21

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 19 июня, состоялась традиционная предсезонная встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF. В этом году она проходила в формате видеоконференции. На встрече был утвержден формат розыгрыша Континентального Кубка в сезоне 2020/21

Согласно утвержденному формату, в Континентальном кубке-2020/21 предполагается участие команд из 20 европейских стран, а первый квалификационный раунд запланирован на16-18 октября.

В квалификационном раунде состоятся соревнования в двух группах:

Группа А (Исландия):

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  • «Kaunas Hockey», Литва
  • «Skautafélag Akureyrar», Исландия
  • HC «Bat Yam», Израиль
  • «Barsa Hockey», Испания

    • Группа В (Болгария):

  • «Crvena Zvezda Belgrade», Сербия
  • «Mladost Zagreb», Хорватия
  • «Buz Beykoz Istambul», Турция
  • «Irbis-Skate Sofia», Болгария

    • Групповой этап, 13-15 ноября

    Группа С (Франция)

  • «Yertis Pavlodar», Казахстан
  • «Amiens Gothiques», Франция
  • «Ferencvarosi TC», Венгрия
  • Второе место группы В

    • Группа D (Италия)

  • «Sheffeield Steelers», Великобритания
  • «Asiago Yjckey», Италия
  • Чемпион Украины
  • Второе место группы А
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    Группа E (Словения)

  • «Shahtyaor Soligorsk», Беларусь
  • «Olimp Riga», Латвия
  • «Olimpija Ljubiajana», Словения
  • Победитель группы А

    • Группа F (Дания)

  • «Unia Oswiecim», Польша
  • «Frederikshavn White Hawks», Дания
  • «SC Miercurea Ciuc», Румыния
  • Победитель группы В

    • Победители четырех групп второго этапа розыгрыша определят обладателя Континентального Кубка в последнем, финальном раунде, соревнований, проведение которого предусмотрено с8по10 января 2021 года.

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    Источник: uhl.ua
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