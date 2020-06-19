Составы групп и полное расписание матчей Континентального кубка IIHF в сезоне 2020/21

Сегодня, 19 июня, состоялась традиционная предсезонная встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF. В этом году она проходила в формате видеоконференции. На встрече был утвержден формат розыгрыша Континентального Кубка в сезоне 2020/21

Согласно утвержденному формату, в Континентальном кубке-2020/21 предполагается участие команд из 20 европейских стран, а первый квалификационный раунд запланирован на16-18 октября.



В квалификационном раунде состоятся соревнования в двух группах:

Группа А (Исландия):

«Kaunas Hockey», Литва

«Skautafélag Akureyrar», Исландия

HC «Bat Yam», Израиль

«Barsa Hockey», Испания

Группа В (Болгария):

«Crvena Zvezda Belgrade», Сербия

«Mladost Zagreb», Хорватия

«Buz Beykoz Istambul», Турция

«Irbis-Skate Sofia», Болгария

Групповой этап, 13-15 ноября

Группа С (Франция)

«Yertis Pavlodar», Казахстан

«Amiens Gothiques», Франция

«Ferencvarosi TC», Венгрия

Второе место группы В

Группа D (Италия)

«Sheffeield Steelers», Великобритания

«Asiago Yjckey», Италия

Чемпион Украины

Второе место группы А

Группа E (Словения)

«Shahtyaor Soligorsk», Беларусь

«Olimp Riga», Латвия

«Olimpija Ljubiajana», Словения

Победитель группы А

Группа F (Дания)

«Unia Oswiecim», Польша

«Frederikshavn White Hawks», Дания

«SC Miercurea Ciuc», Румыния

Победитель группы В

Победители четырех групп второго этапа розыгрыша определят обладателя Континентального Кубка в последнем, финальном раунде, соревнований, проведение которого предусмотрено с8по10 января 2021 года.

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