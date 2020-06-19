WHL объявила дату начала нового сезона

Официальный сайт Западной хоккейной лиги сообщает, что новый игровой год стартует 2 октября. Но эта дата зависит от получения необходимых разрешений правительства и органов здравоохранения в каждой из шести юрисдикций на территории WHL.

Лига стремится защищать целостность графика регулярного чемпионата и намерена провести все 68 игр независимо от того, когда сезон начнется.

На данный момент WHL назначила специальные целевые группы для работы с правительством и органами здравоохранения, чтобы гарантировать здоровье и безопасность игроков, сотрудников, официальных лиц и болельщиков.

Источник: официальный сайт WHL