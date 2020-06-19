Пятница, 19 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейWHL объявила дату начала нового сезона
Хоккей

WHL объявила дату начала нового сезона

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Официальный сайт Западной хоккейной лиги сообщает, что новый игровой год стартует 2 октября. Но эта дата зависит от получения необходимых разрешений правительства и органов здравоохранения в каждой из шести юрисдикций на территории WHL.

Лига стремится защищать целостность графика регулярного чемпионата и намерена провести все 68 игр независимо от того, когда сезон начнется.

На данный момент WHL назначила специальные целевые группы для работы с правительством и органами здравоохранения, чтобы гарантировать здоровье и безопасность игроков, сотрудников, официальных лиц и болельщиков.

Читайте также:  Джордан Стаал стал капитаном "Каролины"

Источник: официальный сайт WHL

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять − два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Глеб Кривошапкин: «Самое главное – не бояться в юном возрасте перейти во взрослый хоккей»

Валтонен ушел с поста главного тренера сборной Польши

Новый тренер «Барыса» может возглавить сборную Казахстана

Виннипег подписал контракты новичков с Райхелом и Хольмом

НХЛ назвала лучших центрфорвардов сезона 2019/20

Закрыть