Эпидемиолог рассказал, когда на матчи НХЛ вернутся болельщики

Эпидемиолог Захари Бинни прокомментировал грядущее возобновление сезона НХЛ. Слова эксперта приводит американское изданиеSportsnet.

—Если в городе-хабе увидим заболевания в двух, трех, четырех командах, тогда этот центр придется закрыть. Могу сказать, что положительные тесты будут при любом раскладе. Если ставим целью ноль положительных тестов, тогда НХЛ не нужно возвращаться. Если возвращаетесь, то минимум один-два случая заражения все равно будет. Но три-четыре зараженных в одной команде говорит о том, что всю команду нужно изолировать на две недели. Вот почему очень важно ежедневное тестирование.



Когда на матчи вернутся болельщики? Когда у нас будет доступна вакцина. Вопрос выгоды здесь совершенно неуместен. Держать всех на расстоянии четырех метров друг от друга — несбыточная мечта. Что касается возвращения НХЛ к игре, это имеет смысл в ближайшие пару месяцев. Есть и аргументы в пользу того, чтобы не возвращаться, но, если так хочется снова играть, не вижу много причин ждать, — отметил Бинни.

Сезон НХЛ возобновится в нескольких городах сразу со стадии плей-офф, в турнире примут участие 24 клуба.

Источник:Sportsnet