IIHF присоединилась к кампании #Sport4Recovery

Группой руководящих органов и других заинтересованных сторон из разных видов спорта инициирована глобальная кампания #Sport4Recovery, призванная к поддержке действий функционеров, направленных на безопасное возвращение организованного спорта,сообщаетофициальный сайт Международной федерации хоккея.

Помимо общения с функционерами, кампания направлена на сотрудничество с научным сообществом, чтобы подчеркнуть важность спорта для восстановления психического и физического здоровья, а также на мобилизацию спортсменов и болельщиков.

—Поддержка этой кампании со стороны ИИХФ основана на стремлении побудить правительства думать о спорте как о пути, помогающем людям вернуться к нормальному образу жизни. Она не предназначена для того, чтобы заменить ограничения, введенные правительствами или органами здравоохранения, или заставить их отменить, прежде чем это станет безопасным, – отметил руководитель организации Рене Фазель.

Кампания #Sport4Recovery включает в себя призыв к правительствам, в том числе, признать важность организованного спорта, учитывая его пользу для общественного, физического и психического здоровья; защитить спортивную сферу от дальнейшего огромного экономического и структурного ущерба.

Среди тех, кто подписал манифест #Sport4Recovery включает следующие организации: Альянс европейских хоккейных клубов (EHC), Лига чемпионов по баскетболу, Лига чемпионов по баскетболу, Американская баскетбольная Лига чемпионов, Европейская федерация волейбола (CEV), Французская федерация плавания, Международная федерация баскетбола (FIBA), Международная федерация хоккея на льду (IIHF), Международная федерация мотоспорта (FIM), Международная федерация лыжного спорта (FIS), Итальянская федерация легкой атлетики (FIDAL), Итальянская федерация гольфа (FIG), Итальянская ассоциация ледовых видов спорта (FISG), Infront, Le Five, Lega Serie A, MXGP и Sporsora.

Источник: официальный сайт IIHF