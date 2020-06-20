Суббота, 20 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейIIHF присоединилась к кампании #Sport4Recovery
Хоккей

IIHF присоединилась к кампании #Sport4Recovery

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Группой руководящих органов и других заинтересованных сторон из разных видов спорта инициирована глобальная кампания #Sport4Recovery, призванная к поддержке действий функционеров, направленных на безопасное возвращение организованного спорта,сообщаетофициальный сайт Международной федерации хоккея.

Помимо общения с функционерами, кампания направлена на сотрудничество с научным сообществом, чтобы подчеркнуть важность спорта для восстановления психического и физического здоровья, а также на мобилизацию спортсменов и болельщиков.

Читайте также:  Донбасс - Днепр: составы на игру

—Поддержка этой кампании со стороны ИИХФ основана на стремлении побудить правительства думать о спорте как о пути, помогающем людям вернуться к нормальному образу жизни. Она не предназначена для того, чтобы заменить ограничения, введенные правительствами или органами здравоохранения, или заставить их отменить, прежде чем это станет безопасным, – отметил руководитель организации Рене Фазель.

Кампания #Sport4Recovery включает в себя призыв к правительствам, в том числе, признать важность организованного спорта, учитывая его пользу для общественного, физического и психического здоровья; защитить спортивную сферу от дальнейшего огромного экономического и структурного ущерба.

Читайте также:  Генеральным спонсором ХК «Кременчук» в плей-офф и новом сезоне будет ТМ «Королівський смак»

Среди тех, кто подписал манифест #Sport4Recovery включает следующие организации: Альянс европейских хоккейных клубов (EHC), Лига чемпионов по баскетболу, Лига чемпионов по баскетболу, Американская баскетбольная Лига чемпионов, Европейская федерация волейбола (CEV), Французская федерация плавания, Международная федерация баскетбола (FIBA), Международная федерация хоккея на льду (IIHF), Международная федерация мотоспорта (FIM), Международная федерация лыжного спорта (FIS), Итальянская федерация легкой атлетики (FIDAL), Итальянская федерация гольфа (FIG), Итальянская ассоциация ледовых видов спорта (FISG), Infront, Le Five, Lega Serie A, MXGP и Sporsora.

Читайте также:  В Киеве состоялась вторая встреча в рамках проекта UHL Business Club для компаний-партнеров УХЛ

Источник: официальный сайт IIHF

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Новый клуб НХЛ отложил презентацию своего названия

Голдобин согласовал контракт с клубом КХЛ

Коламбус активизировал Джонса и Кукана из списка травмированных

Александр Боевых: «Сам я никогда не ищу драки, но никогда не откажусь от них, если вынуждает ситуация»

Марнер: Мэттьюзу и Андерсену некуда торопиться

Закрыть