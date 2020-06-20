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Лучший бомбардир «Торонто» заразился коронавирусом

Николай ПисаревНет комментариев
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Тест нападающего «Торонто»Остона Мэттьюсана коронавирус дал положительный результат, сообщаетToronto Sun. На данный момент хоккеист находится на самоизоляции в своем доме в штате Аризона.

До остановки чемпионата НХЛ 12 марта из-за пандемии коронавируса Остон Мэттьюс с большим отрывом был лучшим бомбардиором «Торонто», набрав 80 (47+33) очков в 70 матчах. С 47 голами он стал третьим снайпером сезона во всей лиге вслед за Александром Овечкиным («Вашингтон») и Давидом Пастрняком («Бостон»), у которых по 48 шайб.

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Примечательно, что во время карантина в доме с Мэттьюсом жил голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен. По информации издания, у датчанина коронавирус не выявлен.

Напомним, что сегоднястало известно, что «Тампа» закрыла тренировочную базу из-за того, что заразились три хоккеиста и два сотрудника. До этого случаи болезни были зарегистрированы в «Бостоне» и «Питтсбурге».

Источник:Sports.ru

Источник: uhl.ua
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