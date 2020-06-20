Смотрите матч «золотой серии» «Донбасса»: «Слован» – «Донбасс»

В субботу, 20 июня, нателеканале XSPORTбудет показан очередной эпизод«Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2012/13 против «Слована». Дебютный поединок донецкого клуба в Континентальной хоккейной лиге, который состоялся на«Словнафт Арене»в Братиславе. Волевая победа «Донбасса» над «Слованом» в эфире популярного украинского спортивного канала.

Смотреть игру можно будет на сайтеXSPORT.ua, а также в эфиретелеканала XSPORT.Начало – в 16:30.

Составы на игру:

«Слован»:Хойстикка. Сигалет-Табачек, Миклик-Ближняк-Вондрка, Шварни-Бумедьенн, Дравецки-Бартович-Китнар, Штайнох-Мигалик, Кукумберг-Липьянский-Бакош, Лужа-Микуш, Прайзингер- Штястны- Олвецки.

«Донбасс»:Эрсберг. Пуйстола-Уилсон, Туппурайнен-Виртанен-Киискинен, Подхрадски-Обшут, Петтерсон-Недорост-Кашпар, Бартулис-Пиларж, Дадонов-Белухин-Квитченко, Шалимов-Варламов-Соловьев, Сильницкий.