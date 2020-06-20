Суббота, 20 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейСмотрите матч «золотой серии» «Донбасса»: «Слован» – «Донбасс»
Хоккей

Смотрите матч «золотой серии» «Донбасса»: «Слован» – «Донбасс»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

В субботу, 20 июня, нателеканале XSPORTбудет показан очередной эпизод«Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2012/13 против «Слована». Дебютный поединок донецкого клуба в Континентальной хоккейной лиге, который состоялся на«Словнафт Арене»в Братиславе. Волевая победа «Донбасса» над «Слованом» в эфире популярного украинского спортивного канала.

Смотреть игру можно будет на сайтеXSPORT.ua, а также в эфиретелеканала XSPORT.Начало – в 16:30.

Читайте также:  «Донбасс 2007» - серебряный призер Рождественского турнира

Составы на игру:

«Слован»:Хойстикка. Сигалет-Табачек, Миклик-Ближняк-Вондрка, Шварни-Бумедьенн, Дравецки-Бартович-Китнар, Штайнох-Мигалик, Кукумберг-Липьянский-Бакош, Лужа-Микуш, Прайзингер- Штястны- Олвецки.

«Донбасс»:Эрсберг. Пуйстола-Уилсон, Туппурайнен-Виртанен-Киискинен, Подхрадски-Обшут, Петтерсон-Недорост-Кашпар, Бартулис-Пиларж, Дадонов-Белухин-Квитченко, Шалимов-Варламов-Соловьев, Сильницкий.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Знаете ли Вы: Александр Боевых хоккея съел луковицу в прямом эфире (видео)

Лучший бомбардир «Торонто» заразился коронавирусом

Уроженец Харькова вошёл в тренерский штаб ВХЛ-овского «Динамо»

Знаете ли Вы: Отжимания со звёздочкой и упражнения на баланс от участников баттла «Без клюшек» (видео)

IIHF присоединилась к кампании #Sport4Recovery

Закрыть