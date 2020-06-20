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Хоккей

Знаете ли Вы: Александр Боевых хоккея съел луковицу в прямом эфире (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, какие смешные и забавные челленжди выполняли игроки Украинской хоккейной лиги в серии онлайн-баттлов«Без клюшек», которые УХЛ проводила совместно с ТМ«Parimatch»?

В очередном межспортивном выпуске онлайн-баттла «Без клюшек», в котором честь своих видов спорта отстаивали защитник ХК «Кременчук»Александр Боевыхи форвард БК «Черкасские Мавпы»Александр Кобец, спортсмены не только померились силами и определили сильнейшего, но и пообщались с болельщиками, ответив на все их вопросы.

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В ходе баттла Александр Боевых кинул вызов своему оппоненту и съел в прямом эфире целую луковицу, даже не скривив лицо:

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Источник: uhl.ua
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