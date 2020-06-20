Знаете ли Вы: Отжимания со звёздочкой и упражнения на баланс от участников баттла «Без клюшек» (видео)

Знаете ли Вы, какие смешные и забавные челленжди выполняли игроки Украинской хоккейной лиги в серии онлайн-баттлов«Без клюшек», которые УХЛ проводила совместно с ТМ«Parimatch»?

В первом межспортивном баттле «Без клюшек», в рамках которого сошлись хоккей и американский футбол,игрок«Днепра»Андрей Жвачкини тренер по физической подготовке клуба «Stallions Киев»Игорь Бабенкокинули друг другу челленжди – хоккеист проверял свою силу в отжиманиях с клюшкой, а представитель американского футбола искал баланс и выполнял упражнение с мячом.

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