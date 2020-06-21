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Хоккей

«Донбасс» – «Динамо» Рига: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

Николай ПисаревНет комментариев
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В воскресенье, 21 июня, нателеканале XSPORTбудет показан очередной эпизод«Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2012/13 против «Динамо» Рига.

Историческая победа для ХК «Донбасс» – первый выигранный матч в Континентальной хоккейной лиге на льду донецкой арены «Дружба». Подопечные Юлиуса Шуплера в третьем периоде смогли «дожать» рижское «Динамо», одержав первую домашнюю победу в регулярном чемпионате КХЛ.

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Смотреть игру можно будет насайте XSPORT.ua, а также в эфиретелеканала XSPORT.Начало – в 16:30.

Составы на игру:

«Донбасс»: Эрсберг. Бабчук-Обшут, Поникаровский-Федотенко-Кашпар. Терещенко-Бартулис, Дадонов-Недорост-Петтерссон. Подхрадски-Уилсон, Туппурайнен-Виртанен-Киискинен. Сильницкий-Пиларж, Соловьев-Варламов-Матерухин.


«Динамо»: Ючерс. Галвиньш-Редлихс, Карсумс-Джонсон-Индрашис. Карле-Сотниекс, Жиру-Щехура-Даугавиньш. Рекис-Цибульскис, Шремп-Джериньш-Мейя. Ивананс-Бичевскис-Биезайс.

Источник: uhl.ua
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