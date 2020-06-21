НХЛ сократила список городов, где могут пройти матчи плей-офф

НХЛ сократила список городов, в которых могут пройти матчи плей-офф, с десяти до шести, утверждает известный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн. По его информации, в список по-прежнему входят канадские города.

—Как я понимаю, НХЛ сократила список городов до шести. В него по-прежнему входят три канадских города. На мой взгляд, шансы Ванкувера и Эдмонтона выше, чем у Торонто.



Естественно, в списке остается Лас-Вегас. Предполагается, что НХЛ и профсоюз игроков выберут два города к концу следующей недели, — написал Лебрюн втвиттере.