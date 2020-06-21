Воскресенье, 21 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНХЛ сократила список городов, где могут пройти матчи плей-офф
Хоккей

НХЛ сократила список городов, где могут пройти матчи плей-офф

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

НХЛ сократила список городов, в которых могут пройти матчи плей-офф, с десяти до шести, утверждает известный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн. По его информации, в список по-прежнему входят канадские города.

—Как я понимаю, НХЛ сократила список городов до шести. В него по-прежнему входят три канадских города. На мой взгляд, шансы Ванкувера и Эдмонтона выше, чем у Торонто.


Естественно, в списке остается Лас-Вегас. Предполагается, что НХЛ и профсоюз игроков выберут два города к концу следующей недели, — написал Лебрюн втвиттере.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать − 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Соня Кей и Олег Петров рассказали о своей свадьбе «Светской жизни» на 1+1

Знаете ли Вы: Баскетбольные финты от капитана «Донбасса» (видео)

В «Тампе» выявлено 5 случаев заражения COVID-19

Эпидемиолог рассказал, когда на матчи НХЛ вернутся болельщики

Смотрите матч «золотой серии» «Донбасса»: «Слован» – «Донбасс»

Закрыть