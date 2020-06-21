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Хоккей

Соня Кей и Олег Петров рассказали о своей свадьбе «Светской жизни» на 1+1

Николай ПисаревНет комментариев
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В воскресенье, 7 июня, голкипер херсонского«Днепра» и национальной сборной УкраиныОлег Петровсыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицейСоней Кей.

После бракосочетания пара пообщалась с программой«Светская жизнь» на телеканале 1+1 и рассказали о подробностях звездной свадьбы и поделились планами на медовый месяц.

Напомним, что ранее Олег Петров в интервью рассказал историю любви молодожёнов, а также о том, когда решил сделать предложение своей второй половинке.

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Источник: uhl.ua
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