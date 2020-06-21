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Хоккей

В НХЛ рассказали о тестировании на COVID-19

Николай ПисаревНет комментариев
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В пятницу Национальная хоккейная лига опубликовала следующее заявление об итогах тестирования игроков во время второго этапа Плана возобновления сезона:

С тех пор, как клубам НХЛ 8 июня разрешили открыть тренировочные центры, все хоккеисты, приходящие туда для занятий на добровольной основе, проходят обязательное тестирование на COVID-19. На данный момент анализы сдали около 200 человек. У 11 из них результат оказался положительным. Все они находятся на самоизоляции и выполняют предусмотренные в таких случаях распоряжения Центра по профилактике и контролю заболеваний США, а также министерства здравоохранения Канады.

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НХЛ планирует еженедельно публиковать количество тестируемых и результаты анализов, однако лига не будет называть хоккеистов с положительными результатами и клубы, за которые они выступают.

Источник: nhl.ru
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