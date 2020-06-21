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Хоккей

В «Тампе» выявлено 5 случаев заражения COVID-19

Николай ПисаревНет комментариев
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Известные североамериканские инсайдеры сообщили, что в клубе НХЛ «Тампа-Бэй» пять человек сдали позитивные тесты наCOVID-19.Об этом информирует аналитик TSN Боб Маккензи в своем твиттере.

Один из клубов Национальной хоккейной лиги закрыл тренировочную базу из-за заражения коронавирусом нескольких игроков и сотрудников.

Сообщается, что у трех хоккеистов и двух сотрудников команды было выявлено заражение коронавирусом. Вероятно, речь идет о клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ожидается, что, если дальнейших положительных результатов тестов в клубе не будет, тренировочный центр будет открыт вновь.

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Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершен. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

Источник: uhl.ua
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