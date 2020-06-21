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Знаете ли Вы: Баскетбольные финты от капитана «Донбасса» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, какие смешные и забавные челленжди выполняли игроки Украинской хоккейной лиги в серии онлайн-баттлов«Без клюшек», которые УХЛ проводила совместно с ТМ«Parimatch»?

В ходе очередного межспортивного онлайн-баттла капитан БК«Киев-Баскет»Максим Пустозвонов кинул вызов капитану «Донбасса»Виктору Захарову – проверить свои баскетбольные умения и показать свои навыки владения мячом.

Что вышло у капитана дончан, можно увидеть на видео!

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Источник: uhl.ua
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