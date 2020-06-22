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Хоккей

Cрок полномочий Совета ИИХФ продлен до следующего года

Николай ПисаревНет комментариев
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На ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея утверждено продление полномочий Совета ИИХФ до 2021 года,сообщаетофициальный сайт организации.

Конгресс изначально должен был пройти в Швейцарии во время чемпионата мира. Однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В итоге конгресс проведен в формате видеоконференции 22 июня и получил название «чрезвычайного».

Выборы в Cовет ИИХФ состоятся на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге осенью 2021 года. Изначально он должен был состояться в сентябре нынешнего года, однако официально был отменен на «чрезвычайном» конгрессе. Чтобы избежать проведения выборов всего за несколько месяцев до зимних Олимпийских игр 2026 года, мандат следующего Совета также будет продлен до пяти лет – с 2021 по 2026 год.

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Также конгрессом утверждены решения Совета ИИХФ по переносу финальной мужской олимпийской квалификации на Игры-2022 в Латвии, Норвегии и Словакии на 26-29 августа 2021 года, определены сроки женской квалификации.

Кроме того, определены хозяева грядущих турниров, проведение которых запланировано под эгидой федерации. В большинстве случаев их примут те же страны, которые не смогли провести соревнования из-за коронавируса.

Источник: Сайт Международной федерации хоккея

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Источник: uhl.ua
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