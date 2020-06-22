Жаркий медовый месяц, соперники украинской команды в Континентальном кубке и десятка лучших шайб января – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе Украинская хоккейная лига предложила всем болельщикам определить лучшую шайбу января, Олег Петров и Соня Кей показали горячие фото из “медового месяца”, кременчугская детская школа обрела новых тренеров в лице именитых украинских хоккеистов, а будущий чемпион Украины узнал своих соперников по Континентальному кубку в сезоне 2020/21.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.



Знаменитые украинские хоккеисты, экс-игроки национальной сборной Украины, нападающийАртем Гниденкои вратарьВадим Селиверстовбудут тренировать детско-юношеские команды в Кременчуге в КДЮСШ «Авангард».

Артем Гниденкозакончил игровую карьеру в сезоне 2016/17, став в составе ХК «Кременчук» серебряным призером УХЛ. Также Гниденко выступал в составе национальной команды Украины на 10 чемпионатах мира, в том числе на четырех в Топ-дивизионе.

В 2016 году под руководством генерального менеджера сборной Сергея Мазура и главного тренера Александра Савицкого стал чемпионом мира в Дивизионе 1В.Артем Гниденко- пятикратный чемпион Украины и двукратный чемпион Латвии.

Вадим Селиверстовбыл в составе сборной Украины на семи чемпионатах мира (четыре в Топ-дивизионе). Всего на счету голкипера пять золотых медалей в Украине, а также чемпионский кубок Казахстана 2011 года. Также вратарь стал лучшим в Восточно-Европейской лиги сезона 2002/2003 годов.

В начале лета голкипер херсонского«Днепра»и национальной сборной Украины по хоккею Олег Петровсыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицей Соней Кей. Винтервьюголкипер рассказал историю любви молодоженови отметил, что “медовый месяц” еще не распланирован.

— Мы пока еще в раздумьях. Выбираем варианты отдыха на море за границей или в Украине. Это будет зависеть от открытия границ и ослабления карантина,– говорил спортсмен.

И вот хоккеист и певица поделились в Instagram пикантными фотографиями с отпуска, который, судя по геотегам, они проводят в Буковеле.

Главный тренер сборной Польши по хоккеюТомек Валтоненпокинул свой пост. Отметим, что польская команда является соперником сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе IB.

Финский специалист не смог договориться по организационным вопросам с Польской ассоциацией хоккея. По его словам, в следующем сезоне он будет возглавлять иностранный клуб и не сможет часто посещать Польшу для работы с национальной командой, чего требовала ассоциация.

Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти второй зимний месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу января.

В топ-10 шайб января сезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от невероятных шайб с неудобной руки до техничных обманных маневров и хладнокровно-мощных бросков.

Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 23 июня.

Нападающий сборной Украины и Mentor Ice Breakers (FPHL)Глеб Кривошапкинна YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщиков и рассказало переходу во взрослых хоккей, выступлениях в«Кременчуке», золоте в составе юниорской сборной Украины и сезоне в двух американских лигах.

—В «Кременчуке» ты был одним из самых молодых игроков. Трудно было влиться в команду мастеров?

— Самой тяжёлой была, наверное, моральная подготовка, так как это давно уже не детский хоккей, а взрослый. Это другой уровень игры, другая скорость и другое мышление. Мне сложно было перестроиться и не нервничать. Ну а влиться в команду было совсем не тяжело, ребята постарше постоянно поддерживали, подсказывали что-то.

19 июня, состоялась традиционная предсезонная встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF. В этом году она проходила в формате видеоконференции. На встрече был утвержден формат розыгрыша Континентального Кубка в сезоне 2020/21.

Согласно утвержденному формату, в Континентальном кубке-2020/21 предполагается участие команд из 20 европейских стран, а первый квалификационный раунд запланирован на16-18 октября.

ЧемпионУкраины,который определится в сентябре 2020 года(«Белый Барс», «Днепр», «Донбасс», «Кременчук»)стартует в турнире со второго (группового) этапа вгруппе D- матчи этого раунда состоятся с13по15 ноября. В этой группе украинская команда сыграет с клубами изВеликобритании («Шеффилд»)иИталии («Асьяго»), а также с командой, занявшей второе место в группе А квалификационного этапа розыгрыша. Второй раунд турнира в группе D проведет Италия.

На сегодня, в группе А могут сыграть представителиЛитвы, Исландии, ИзраиляиИспании.Победители четырех групп второго этапа розыгрыша определят обладателя Континентального Кубка в последнем, финальном раунде, соревнований, проведение которого предусмотрено с8по10 января 2021 года.

Защитник «Кременчука»Александр Боевыхпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о регулярном чемпионате для “горожан”, драках во время матчей и подготовке к старту плей-офф и будущего сезона.

— Ты становился зачинщиком многих драк в этом сезоне. Тебя можно назвать своеобразным “тафгаем” в«Кременчуке»?

— Вообще, я не могу назвать себя тафгаем. Сам я никогда не ищу драки, но никогда не откажусь от неё, если вынуждает ситуация. Да и в принципе, можно сказать, что я предпочитаю более жесткий и силовой хоккей.

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