Какко должен быть готов сыграть в квалификации

Каапо Какко

Нападающий Каапо Какко должен сыграть за “Нью-Йорк Рейнджерс” в квалификации Кубка Стэнли несмотря на то, что болен диабетом первого типа и имеет более высокий шанс получить осложнения в случае заболевания коронавирусом.

“Он сдавал тест, у него все хорошо. На данный момент мы ожидаем его появления в составе”, – сказал в четверг в интервью MSG Networks на клубном сайте президент “Рейнджерс” Джон Дэвидсон.

В квалификационной серии Кубка Стэнли до трех побед “Рейнджерс” (37-28-5, 56,4% набранных очков, 11-е место в Восточной конференции) встретятся с “Каролина Харрикейнз” (38-25-5, 59,6% очков, шестое место в конференции). Тренировочные лагеря 24 команд согласно Плану возобновления сезона откроются 10 июля. Третий этап начнется, если будут позволять медицинские условия, а НХЛ и профсоюз достигнут соглашения относительно возобновления игры. Длительность тренировочного лагеря, дата и места проведения игр (четвертый этап) еще не были объявлены.

Какко, выбранный под вторым номером драфта-2019, тренировался в родной Финляндии. “Рейнджерс” сказали, что находились в постоянном контакте с игроком, особенно интересуясь его здоровьем в условиях глобальной пандемии.

“Мы считаем, что это безопасно, если и он, и мы будем следовать протоколу, – сказал Дэвидсон. – Мы всё понимаем: от А до Я. Наши врачи изучили ситуацию со всех сторон. Если что-то поменяется, и они скажут, что ему не стоит играть, мы так и сделаем. Но если они дадут нам зеленый свет, и он сам согласится – помните, это его решение, – то он будет играть”.

В 66 матчах этого сезона Какко набрал 23 (10+13) очка. Дэвидсон сказал, что Какко важно дать сыграть в серии с “Харрикейнз” для получения опыта. По его словам, дебютный сезон форварда был полон “взлетов и падений”.

“Тебе уделяют много внимания, если выбирают под первым, вторым, третьим номером драфта, – сказал Дэвидсон. – Лига очень хороша. Лига правда очень хороша. Яркие моменты у него были. Мы увидели области, в которых ему надо прибавить. Это обучаемый парень, который прогрессирует. Это 18-летний паренек, который играет в лучшей лиге мира. И это сложно. Я увидел у него очень много хорошего. Я увидел много аспектов, в которых он может стать лучше. Думаю, что он это знает. Нет никаких сомнений, что он станет прекрасным игроком. Но тебе все равно надо пройти через весь этот процесс”.