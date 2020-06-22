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НХЛ не будет переносить открытие тренировочных лагерей

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига не планирует переносить на более поздний срок открытие тренировочных лагерей, несмотря на 11 случаев заболевания коронавирусом среди игроков, сообщает The Athletic.

Открытие лагерей запланировано на 10 июля. Напомним, регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до четырёх побед.

Источник: Чемпионат

Источник: uhl.ua
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