Знаете ли Вы: Давид Григорян выполнил челленжд и съел острый перец (видео)

Знаете ли Вы, какие смешные и забавные челленжди выполняли игроки Украинской хоккейной лиги в серии онлайн-баттлов«Без клюшек», которые УХЛ проводила совместно с ТМ«Parimatch»?

В очередной онлайн-битве сошлись представители хоккея и смешанных единоборств – не вставая с диванов, свои виды спорта защищалиигрок ХК «Кременчук»Давид Григоряни чемпион ММА по версии WWFCДенис Бондарь.

После баттла защитник “горожан” выполнил условия челленжда от своего оппонента и съел острый перец, продемонстрировав свою железную закалку.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber