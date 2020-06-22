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Хоккей

Знаете ли Вы: Давид Григорян выполнил челленжд и съел острый перец (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, какие смешные и забавные челленжди выполняли игроки Украинской хоккейной лиги в серии онлайн-баттлов«Без клюшек», которые УХЛ проводила совместно с ТМ«Parimatch»?

В очередной онлайн-битве сошлись представители хоккея и смешанных единоборств – не вставая с диванов, свои виды спорта защищалиигрок ХК «Кременчук»Давид Григоряни чемпион ММА по версии WWFCДенис Бондарь.

После баттла защитник “горожан” выполнил условия челленжда от своего оппонента и съел острый перец, продемонстрировав свою железную закалку.

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Источник: uhl.ua
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