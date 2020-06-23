Андрей Жвачкин: «Болельщики – это одна из самых важных частей успешного хоккейного клуба»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 22 июня,на все вопросы болельщиков отвечал форвард «Днепра»Андрей Жвачкин.



— Как началась твоя хоккейная карьера и каким был твой переход из юношеского хоккея во взрослый?



— Как и все ребята, я начинал в своем родном городе – Ангарске. Там я отыграл вплоть до, так называемого, выпуска. Потом я перешел в молодежный хоккей и уехал играть в Мытищи, где пробыл полтора года где-то. В то время на Новый Год я приехал домой в Ангарск и мне позвонил тренер нашего местного клуба, предложив сыграть за команду в Первой лиге.

Там я отыграл полгода, после чего в Ангарске создали молодежный клуб, который выступал в МХЛ. В общем в клубе«Ангарский Ермак» я отыграл достаточно неплохие два сезона и уехал играть в Казахстан.

— В сезоне 2013/2014 ты играл в Казахстане. Как тебе уровень их национального первенства и как тебе там игралось?

— У меня остались незабываемые эмоции с того периода в моей жизни. Тогда чемпионат Казастана был еще сильнее, чем сейчас. Получилось так, что я уже продлил контракт с«Ангарским Ермаком» и готовился к сборам в июле. А потом мне позвонили из клуба и попросили прийти в офис для разговора. Я уже думал, что руководство хочет переподписать контракт на большую сумму, а они наоборот решили его расторгнуть.

Тогда я поехал в город Темиртау в Казахстане в команду«Аристан», которой сейчас уже, к сожалению, нет. На то время там было несколько сильных финнов, Борис Валабик – словак, который успел поиграть с Кросби в«Питтсбурге», несколько русских и белорусы. В общем, тогда собралась достаточно интернациональная команда.

Первые игры, конечно, были очень хорошими. Я играл в первых двух звеньях, как раз с финнами и казахами. А потом, к сожалению, я получил травму и уехал восстанавливаться.

— Нравится ли тебе Украина? Как тебе Херсон, как город?



— Да, очень нравится. Украина мне понравилась с первого взгляда, а Херсон вообще – потрясающий город, и я всего буду о нем очень лестно отзываться. Там всегда тепло и нет зимы, что очень здорово для меня. Я ведь из Сибири, а там всегда бешенные морозы. Поэтому Херсон мне очень нравится и я хочу поскорее туда вернуться.

—​Есть ли какой-то символизм в твоём выборе 47-го номера в «Днепре»?

— На самом деле, я играю под 47-м номером еще с того времени, как перешел из молодежного во взрослый хоккей. А до этого я всегда играл под 25-м номером, потому что под ним играл мой отец.

А потом, когда я вернулся в Ангарск мне предложили на выбор два номера – 46 или 47. Как раз в то время под 47-м играл Александр Радулов и мне нравился его стиль игры, поэтому еще тогда я выбрал этот номер и до сих пор под ним играю. Символизма в нем никакого нет – просто красивая цифра, плюс в моем дне рождения тоже есть цифра “7”.



— Как тебе работается с тренерским штабом Дмитрия Пидгурского?



— Дмитрий Иванович – хороший специалист, так же как и Олег Тимченко, и Александр Васильев. У нас хорошая тактика, интересные тренировки и европейский подход. Так что работа с нашим тренерским штабом мне очень нравится.



— Как ты относишься к тому, что молодые игроки еще в юном возрасте начинают играть во взрослой команде?



— К этому я отношусь отлично. Я вообще считаю, что чем раньше ты дебютируешь за взрослую команду, тем будет лучше. Переход из детского хоккея во взрослый – очень сложный. Так что я даже где-то сейчас завидую молодым игрокам в Украине, потому что у них есть возможность достаточно рано заиграть в УХЛ.

Во-первых, это очень мотивирует. Да и физически игрок уже будет гораздо сильнее, потому что во взрослых командах совершеннодругиетренировки.

— Какие советы можешь дать молодым игрокам?

— Могу посоветовать даже в период межсезонья поддерживать свою физическую форму, чтобы потом легче было на сборах и этот фундамент помогал потом весь сезон. Физическая подготовка важна даже для того, что бы не получить травму.

В«Днепре» у нас много хороших молодых ребят, которые сейчас ужемыслят по-взрослому. Для их возраста – это очень здорово.



— Как тебе атмосфера внутри команды в целом?



— У нас в команде всегда хорошая атмосфера – все друг друга поддерживают, помогают. Сейчас все общаемся, даже в период межсезонья.

Отдельно, конечно, хочется сказать о наших болельщиках, которые даже в личных вопросах всегда могут подсказать и что-то помочь. Так что здорово, что в Херсоне есть такие люди, которые и поддерживают, и переживают. У нас от болельщиков идет невероятная отдача – нас ждут после матчей у раздевалки, чтобы взять автограф или сфотографироваться, дети смотрят на тебя, как на кумира. Это непередаваемые ощущения.

Я вообще считаю, что болельщики – это одна из самых важных частей успешного хоккейного клуба. Если есть болельщики, значит есть и интерес к хоккею.

— Как ты восстановился после травмы прошлым летом? В чем были сложности твоей травмы?



— Самое обидное было в том, что я очень тщательно готовился к сезону, а когда только приехал на сборы в Херсон, буквально на первых же тренировках получил перелом руки и еще месяц ходил в гипсе. Через месяц я поехал уже к другому врачу, чтобы снять гипс, а мне сказали, что кости срослись неправильно и кость нужно ломать заново.

Это было адски больно, но обошлось без операции. В общем еще месяц мне пришлось ходить в гипсе. Наверное, в этом и была главная сложность моей травмы. Но, к счастью, я довольно быстро восстановился и эта травма в итоге помогла мне стать еще сильнее. Однако в любом случае никому не желаю таких травм.

—Чего не хватило«Днепру»в финальной серии с«Донбассом» в прошлом сезоне после победы в Дружковке в первом матче?



— Если честно, нам тогда не хватило игроков. Очень сильно подвели травмы и мы тогда играли очень урезанным составом. Как сейчас помню, что я тогда забил гол и мы выиграли со счетом 2:1.Нам тогда действительно не хватило где-то сил и эмоций после очень сложной серии с«Кременчуком», где мы сыграли все 7 матчей. Так что после этой серии, нас здорово подкосили травмы.

На самом деле, я считаю, что такой результат для первого сезона команды – неплохой, но надо стремиться к большему.

— Какому вратарю в УХЛ в этом сезоне было тяжелее всего забить?

— Конечно же, трудно забивать нашему Олегу Петрову – мы проверяли на тренировках (улыбается). А так, тяжело забить Новицкому из «Кременчука», особенно, когда он словит кураж. Он очень сильный вратарь.

Плюс чуть позже приехал Трифонов в «Донбасс» – тоже хороший вратарь и он достаточно неплохо отыграл в воротах.





— С какой командой было тяжелее всего играть на протяжении сезона 2019/20?

— Тяжелее всего в этом сезоне нам было играть с «Донбассом» и «Кременчуком». Плюс очень хороший отпор нам давал «Белый Барс» – я вообще рад, что в этом году они показывают такую конкурентноспособность.

Но вот самые тяжелые все-таки – это матчи с «Кременчуком». У нас похожие стили игры, поэтому с ними нам трудно играть.

— Расскажи о впечатлениях после совместной работы с Александром Матерухиным. Что удалось почерпнуть от такого культового для украинского хоккея игрока?



— Мне действительно очень понравилось играть с Сашей. Нас поставили в одно звено со своей тактикой, которую мы отрабатывали. У него очень хорошая скорость, стартовый бросок, пас.

Что удалось почерпнуть? Наверное, то, что он в свои 38, если я не ошибаюсь, лет работает в зале не хуже всей остальной команды. Он действительно пашет и это очень мотивирует. Видеть то, как он работает полезно, особенно для молодежи.

​— Какой уровень судейства вУХЛ?



— В Украине очень хороший уровень суддейства. У нас судьи все видят, принимают правильные и понятные решения. Ничего плохого от наших судей я не замечал.

Еще очень хорошо, что есть много молодых арбитров. Здорово, что и в этом плане Лига развивается, учит новые кадры. Так что уровень судейства у нас неплохой.

— Какого было играть при пустых трибунах в Херсоне?



— Конечно, при нашей сумасшедшей поддержке на трибунах, очень сложно было играть без болельщиков, но все же у нас получилось справиться с МХК«Динамо». Мы готовились сразу на полуфинал, выполняли задачи тренера, поэтому и получились такие большие счета.

Безусловно, хотелось бы играть с болельщиками, ведь с ними на арене совершенно другая атмосфера. Особенно, когда забиваешь гол и трибуны просто разрываются. Это невероятно, потому что болельщики – неотъемлемая часть хоккея.



— Недавно ты сделал предложение своей второй половинке Виктории. Когда ты понял, что вам пора жениться и как отреагировала твоя возлюбленная?



— Мы с Викторией вместе уже почти пять лет и мне действительно хотелось сделать ей предложение. Делал предложение я дома, так как пока ничего еще толком не работает. Украсил красиво квартиру, купил цветы и кольцо, встретил ее с работы и предложил выйти за меня замуж. Она, конечно же, обрадовалась.

10 июля у нас будет роспись и празднования с родными, а уже 11-го числа собираемся с друзьями за город.