ЧМ-2021 с участием сборной Украины пройдет в польском Катовице

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил даты и местапроведения чемпионатов мира в следующем году, а также олимпийской квалификации. Сборная Украины в 2021 годусыграет на чемпионате мира в Дивизионе IB, который пройдет в польском Катовице, где должен был состояться и в 2020 году. Сроки проведения – 25 апреля – 1 ма 2021 года.

Сборная Украины U-20 сыграет на молодежном чемпионате мира в конце декабря, который пройдет в столице Эстонии Таллине. В отличие от взрослой команды, молодежка играла в прошлом сезоне на мировом первенстве, которое принимал Киев, и завоевала бронзу. Новый чемпионат в Дивизионе IB традиционно пройдет в декабре.

Юниорская сборная Украины (U-18) чемпионат мира в Дивизионе IB сыграет в итальянском Азьяго, где он должен был пройти в 2020 году.

Женская сборная Украины, которая также успела в феврале 2020 года сыграть на чемпионате мира в Дивизионе IIB в Исландии, но не смогла сохранить в нем прописку, новое мировое первенство проведет в Дивизионе III, которое состоится в литовском Каунасе.

Финал олимпийской квалификации, который должен был пройти в конце августа 2020 года, перенесен ровно на год и состоится 26-29 августа 2021 года в Латвии, Норвегии и Словакии. Женский квалификационный турнир также пройдет в 2021 году.

Источник: сайт XSPORT