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Хоккей

Хоккей занял второе место в рейтинге самых сложных видов спорта по версии ESPN

Николай ПисаревНет комментариев
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Портал ESPN составил рейтинг видов спорта на основе их сложности. В число 10 определяющих навыков вошли: выносливость, сила, энергия, скорость, ловкость, гибкость, нервы, стойкость, координация рук и глаз, а также аналитические способности. В топ-5 оказались бокс, хоккей, американский футбол, баскетбол и реслинг.

– Мы выделили 10 категорий или навыков, которые относятся к атлетизму, а затем попросили восьмерку наших экспертов определить по шкале от 1 до 10 требования от каждого вида спорта по этим 10 навыкам. Мы суммировали и усреднили полученные ответы, получив число, характеризующее степень сложности при занятии отдельным видом,– отмечает издание

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Далее в рейтинге расположились единоборства, теннис, гимнастика, бейсбол и футбол.

Источник: «Спорт-Экспресс»

Источник: uhl.ua
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