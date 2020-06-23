НХЛ объявила дату проведения драфт-лотереи

НХЛ определилась с датой проведения драфт-лотереи. Она пройдет 27 июня в 3:00 по киевскому времени и будет состоять из трех жеребьевок. Участие в лотерее примут пятнадцать команд – семь, не попавших в плей-офф, и восемь проигравших в квалификационном раунде клубов, которые пока обозначены как Team A и далее по алфавиту.

«Детройт», «Оттава», «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Сан-Хосе» не сыграют в плей-офф и официально завершили сезон. У них самые высокие шансы на победу.

У «Ред Уингс» 18,5% на победу в лотерее, при этом выше шансы у «Оттавы», которая получила 13,5% и дополнительные 11,5% в результате обмена с «Сан-Хосе». На четвертом месте «Лос-Анджелес» (9,5%), на пятом – «Анахайм» (8,5%), на шестом – «Нью-Джерси» (7,5%), на седьмом – «Баффало» (6,5%).

Первая жеребьевка первого этапа определит команду, которая будет выбирать под первым номером драфта, вторая жеребьевка определит команду, которая будет выбирать под вторым номером драфта, и третья – под третьим.

Если среди этих трех команд окажется команда не с семи нижних мест, тогда пройдет второй этап лотереи с участием восьми команд, которые проиграют в квалификационном раунде. Он состоится между окончанием квалификационного раунда и стартом плей-офф Кубка Стэнли. Если все три победителя окажутся из нижней семерки, то во втором этапе лотереи исчезнет необходимость.

Источник: официальный сайт НХЛ