С Международным олимпийским днем!

Во всем мире 23 июня празднуютМеждународный олимпийский день– в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Именно в этот день в 1894 годубарон Пьер де Кубертен представил доклад, который дал старт возрождению Олимпийских игр.

Украинская хоккейная лига поздравляет всех спортсменов с этим праздником и желает всегда быть на высоте своих возможностей, талантов, способностей и мастерства. Пусть каждая цель и каждое стремление будут заканчиваться победами, а каждый день в вашей жизни будет ярким, насыщенным и грандиозным.

С праздником!