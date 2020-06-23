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Хоккей

С Международным олимпийским днем!

Николай ПисаревНет комментариев
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Во всем мире 23 июня празднуютМеждународный олимпийский день– в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Именно в этот день в 1894 годубарон Пьер де Кубертен представил доклад, который дал старт возрождению Олимпийских игр.

Украинская хоккейная лига поздравляет всех спортсменов с этим праздником и желает всегда быть на высоте своих возможностей, талантов, способностей и мастерства. Пусть каждая цель и каждое стремление будут заканчиваться победами, а каждый день в вашей жизни будет ярким, насыщенным и грандиозным.

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С праздником!

Источник: uhl.ua
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