Тарасенко уже катается и готов играть

Форвард “Сент-Луиса” Владимир Тарасенко

По словам Владимира Тарасенко, пауза в сезоне позволила ему укрепить травмированное левое плечо, которое восстанавливали с помощью операции.

В понедельник в рамках второго этапа Плана возобновления сезона “Сент-Луис Блюз” открыл тренировочный центр, и нападающий был в числе тех игроков команды, кто вышел на лед. НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса 12 марта.

29 октября прошлого года Тарасенко сделали операцию по восстановлению выбитого плеча. Тогда врачи говорили, что реабилитация займет пять месяцев. Хоккеист снова встал на коньки 8 февраля.

“Я был близок к тому, чтобы вернуться в состав и начать играть, когда сезон приостановили. Но НХЛ взяла паузу, и у меня появилось дополнительное время на восстановление, – сказал Тарасенко. – Даже не на восстановление, а на тренировки, чтобы укрепить плечо. Сейчас все хорошо”.

В первый день занятий форвард хотел просто почувствовать лед под коньками и шайбу на клюшке.

“Не стоит торопиться. Нужно начать с базовых вещей. Несколько упражнений, которые … они помогут вспомнить, как надо кататься, помогут снова испытать это ощущение. Думаю, что на это уйдет совсем мало времени, – сказал он. – Во время перерыва я пару раз вставал на коньки. Проблем не было. Как-будто снова начал кататься. Стоит выполнить обычные упражнения, а потом постепенно выходить на более сложные уровни”.

Во время паузы Тарасенко дома бросал по воротам, что помогло ему в восстановлении.

“Я больше внимания уделял укреплению плеча, даже немного изменил систему тренировок, – сказал хоккеист. – Старался не думать о том, что случилось, потому что не хочу жить прошлым. Сейчас все замечательно. Делаю все, чтобы восстановиться на 100%”.

В нынешнем сезоне Тарасенко успел сыграть десять матчей и набрал в них десять (3+7) очков. Несмотря на травму лучшего снайпера, “Блюз” (42-19-10) на момент объявления паузы заняли первое место в Западной конференции по проценту набранных очков (66,2%) и теперь сыграют в круговом турнире квалификационного этапа с “Колорадо Эвеланш”, “Вегас Голден Найтс” и “Даллас Старз”. По итогам этих игр определится посев команд в розыгрыше Кубка Стэнли.

“Тут можно проводить параллели с громким обменом, в результате которого в команде появляется выдающийся хоккеист, – сказал 3 июня тренер “Сент-Луиса” Крэйг Беруби. – Мы играли без него почти весь сезон, выступили успешно. И вот Влади вернулся. Он очень важен для команды, хорошо поработал, чтобы снова появиться в составе. Он в отличной форме и готов играть”.

Тарасенко с нетерпением ждет, когда начнется подготовка к продолжению сезона. Тренировочные сборы должны открыться 10 июля.

“Чем ближе этот день, тем больше позитивных эмоций. Я счастлив снова увидеть ребят, снова кататься с ними, – сказал нападающий. – Мне очень повезло, что я слетал с командой на пару выездов перед паузой, снова ощутил атмосферу игр. Готов вернуться и снова играть в хоккей”.