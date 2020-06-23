Вторник, 23 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВанкувер и Эдмонтон – главные претенденты на проведение всех матчей плей-офф НХЛ-2020
Хоккей

Ванкувер и Эдмонтон – главные претенденты на проведение всех матчей плей-офф НХЛ-2020

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

<img src="/wp-content/uploads/hockey/84ae701366ee99cb311b7627596d36aa.jpg" alt="Ванкувер и Эдмонтон – главные претенденты на проведение всех матчей плей-офф НХЛ-2020"/>

Ванкувер и Эдмонтон – фавориты в борьбе за проведение всех матчей плей-офф НХЛ-2020. Как сообщаетThe Edmonton Sun, первым городом, который должен принять матчи НХЛ, был Лас-Вегас. Но теперь он рассматривается как альтернативный вариант.

Отметим, что борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Читайте также:  Сергей Бабинец: «Срюбко очень много времени уделяет тактике – и это правильно»

Напомним, матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. Изначально на право принять игры претендовали Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Минске и Риге в необычные сроки
ЧМ-2021 с участием сборной Украины пройдет в польском Катовице

Cрок полномочий Совета ИИХФ продлен до следующего года

Жаркий медовый месяц, соперники украинской команды в Континентальном кубке и десятка лучших шайб января – в дайджесте минувшей недели

НХЛ не будет переносить открытие тренировочных лагерей

Закрыть