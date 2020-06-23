<img src="/wp-content/uploads/hockey/84ae701366ee99cb311b7627596d36aa.jpg" alt="Ванкувер и Эдмонтон – главные претенденты на проведение всех матчей плей-офф НХЛ-2020"/>

Ванкувер и Эдмонтон – фавориты в борьбе за проведение всех матчей плей-офф НХЛ-2020. Как сообщаетThe Edmonton Sun, первым городом, который должен принять матчи НХЛ, был Лас-Вегас. Но теперь он рассматривается как альтернативный вариант.

Отметим, что борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Напомним, матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. Изначально на право принять игры претендовали Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Источник: сайт XSPORT