Знаете ли Вы: Хоккейное увлечение автора «Квартала 95» Валерия Жидкова

Знаете ли Вы, что автор программы«Квартал95»Валерий Жидковне только всерьёз увлекается хоккеем, но и играет в составе киевской любительской команды?



Валерий Жидков пообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о том, как его жизнь связана с хоккеем, а такжеоб уровне украинского чемпионата и тренировках во время карантина.

—Когда и как в Вашей жизни появился хоккей? С чем это было связано?

—Все очень просто – там, где я рос, зимой замерзал лёд. А поскольку советский хоккей был очень популярен, то все мальчишки, у кого была такая возможность, так или иначе пытались играть. Это был чистый дворовой хоккей.

У нас во дворе тоже заливали каток без бортов и мы играли аж до самых весенних потеплений. То есть это не была какая-то школа хоккейная или секция – простой дворовой хоккей. Сначала мы вообще в валенках бегали, а потом нашли где-то коньки. Такое, можно сказать “аматорское приаматорское” увлечение.

Что касается хоккея уже более осознанного, то года три назад меня друзья затянули в уже существующую любительскую команду. Я, конечно, немного боялся, но потом рискнул, попробовал и хоккей теперь не отпускает. Так что сейчас при первой возможности стараюсь бежать на тренировки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Жидков (@valeriizhidkov) 21 Апр 2020 в 7:14 PDT

Полное интервью Валерия Жидкова можно прочитать по ссылке.

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