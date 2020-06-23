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Знаете ли Вы: Хоккейное увлечение автора «Квартала 95» Валерия Жидкова

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что автор программы«Квартал95»Валерий Жидковне только всерьёз увлекается хоккеем, но и играет в составе киевской любительской команды?

Валерий Жидков пообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о том, как его жизнь связана с хоккеем, а такжеоб уровне украинского чемпионата и тренировках во время карантина.

—Когда и как в Вашей жизни появился хоккей? С чем это было связано?

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—Все очень просто – там, где я рос, зимой замерзал лёд. А поскольку советский хоккей был очень популярен, то все мальчишки, у кого была такая возможность, так или иначе пытались играть. Это был чистый дворовой хоккей.

У нас во дворе тоже заливали каток без бортов и мы играли аж до самых весенних потеплений. То есть это не была какая-то школа хоккейная или секция – простой дворовой хоккей. Сначала мы вообще в валенках бегали, а потом нашли где-то коньки. Такое, можно сказать “аматорское приаматорское” увлечение.

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Что касается хоккея уже более осознанного, то года три назад меня друзья затянули в уже существующую любительскую команду. Я, конечно, немного боялся, но потом рискнул, попробовал и хоккей теперь не отпускает. Так что сейчас при первой возможности стараюсь бежать на тренировки.

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Публикация от Валерий Жидков (@valeriizhidkov) 21 Апр 2020 в 7:14 PDT

Полное интервью Валерия Жидкова можно прочитать по ссылке.

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Источник: uhl.ua
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