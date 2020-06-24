Дмитрий Игнатенко: «Сыграть в плей-офф в марте мы так и не смогли – значит, будем еще лучше готовиться к матчам в сентябре»

Защитник «Донбасса»Дмитрий Игнатенкопообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о регулярном чемпионате для донецкого клуба, будущей подготовке к полуфиналу против херсонских “щук” и продуктивном межсезонье.

—Как ты в целом можешь оценить регулярный чемпионат для «Донбасса»?

— В принципе, мы чуть-чуть смазали начало сезона и оно вышло достаточно сумбурным. Но потом мы набрали обороты, подтянули все недостатки, которые у нас имелись, и хоть«регулярку» мы не выиграли, но все равно закончили чемпионат на хорошей ноте.

На команду все же было определенное давление, которое связано с Континентальным кубком. Я, к сожалению, пропустил из-за травмы эти два раунда, но ребята выкладывались на полную. Возможно, то, что у команды появилась усталость после Континентального кубка, и стало причиной нашего итогового положения в таблице.

—Что еще стало причиной того, что дончане не смогли выйти на первое место в турнирной таблице?

— Я думаю, что где-то мы сами провалили игры, которые могли выигрывать. В каких-то моментах сами игроки были виноваты, чтонедооценили противника или не подготовились к игре.

Тренер, конечно, нам говорил настраиваться на каждую игру, биться и играть на победу. Мы так и играли, конечно же, но где-то все же была недооценка с нашей стороны.

—Касательно матчей Континентального кубка, который ты пропустил из-за травмы. Какого было болеть за свой клуб с трибун?

— В Броварах я присутствовал на каждой игре, а вот, когда ребята играли в полуфинале в Кракове – я уже смотрел по телевизору. Мне, честно, было очень тяжело.

Приезжал естественно на все игры, заходил после матчей в раздевалку, но со стороны, конечно, тяжелее смотреть, чем находиться на поле, как мне кажется. Очень тяжело было находиться на трибуне и переживать.

— Как можешь оценить игру команды со стороны?

— Команда действительно хорошо отыграла. Что в Броварах, что в Кракове очень хороший хоккей показали. Ребята в каждой игре отдавались – я думаю, что это было видно. Просто где-то в заключительном матче нам просто не улыбнулась фортуна.

— Даже несмотря на травму ты провел 36 матчей «регулярки» из 40. Каким в общем этот сезон был для тебя в индивидуальном плане?

— Я знаю, что надо проводить сезон лучше – еще больше стараться, набирать еще больше очков. С одной стороны сезон я провел вроде неплохо, но все равно хочется лучше.

— Ты упоминал о смазанном начале чемпионата для«Донбасса». Что поменяли в игре, чтобы во второй половине «регулярки» нагнать упущенные баллы?

— Честно сказать, мы очень хорошо физически и тактически поработали в паузы, которые были по ходу чемпионата. Так что, могу сказать, что если бы не пандемия и не приостановка чемпионата, мы бы очень хорошо провели плей-офф, потому что были очень классно подготовлены.

После окончания регулярного чемпионата, в паузу, когда был розыгрыш четвертьфиналов, мы очень сильно готовились, но, увы, сыграть в плей-офф в марте мы так и не смогли. Но ничего, значит, будем еще больше и лучшеготовиться на игры в сентябре.

—Как думаешь, какими должны быть сборы команд перед стартом плей-офф, чтобы быть максимально готовыми к решающим матчам за чемпионство?

— Я думаю, что по-любому будут в нас тренеры будут вкладывать физический фундамент, потому что на раскачку времени потом точно не будет. Тренерский штаб должен очень тщательно продумать наши тренировки, ведь сначала в сентябре нас ждут решающие матчи плей-офф, а потом сразу старт нового чемпионата.

Обычно в сентябре, после сборов, все нагружены, а сейчас скорее всего такого нельзя делать.

—Какие твои ожидания от полуфинала с «Днепром»?

—«Днепр» – это очень хорошая команда, где играет много действительно мастеровитых ребят. Так что у нас точно с ними будут очень мощные и зрелищные игры.

— Можешь дать прогноз в паре «Кременчук» – «Белый Барс»?

— Сложно давать прогнозы на эту пару. Все знают«Кременчук» – это боевая команда, которая хорошо провела этот сезон и выиграла«регулярку».«Белый Барс» – хоть и молодой коллектив, но от них никогда не знаешь, чего ожидать. Они очень цепкие и скоростные, так что в этой паре будут тоже очень интересные игры. А в финал пройдут сильнейшие.

—Как ты проводишь своё межсезонье? Как поддерживаешь форму перед сборами?

— Сейчас я работаю с тренером в зале, плюс наконец-то появилась возможность выйти тренироватьсяна лед, спустя долгий период времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Ignatenko (@ignat77) 4 Июн 2020 в 1:38 PDT

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