Дмитрий Зозовский – автор лучшей шайбы января по мнению болельщиков

Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предложила всем болельщикам освежить в памяти второй зимний месяц чемпионата УХЛ-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу января.

В ходе голосования первое место болельщики отдалишайбе форварда«Белого Барса»Дмитрия Зозовскогос неудобной руки.

Остальные шайбы поклонники украинского хоккея распределили следующим образом:

Отличная шайба форварда«Белого Барса»Дмитрия Зозовскогос неудобной руки;

Точный прострел от игрока белоцерковцевДениса Бородая;

Невероятный гол от нападающего «Днепра»Сергея Кузьмикаиз-за ворот;

Индивидуальная шайба с разворота от форварда «Донбасса»Никиты Милехина;

Шайба, которую лидер МХК «Динамо»Михаил Геворкян,”с мясом” забил в ворота «Белого Барса»;

Красивый бросок от лучшего нападающего кременчужанДмитрия Орлова,который самостоятельно обошёл трех игроков и голкипера противника;

Сольный проход от нападающего «Кременчука»Глеба Бондарука;

Грамотная игра на добивании и шайба в дальнюю девятку от форварда «Днепра»Алексея Янишевского;

Хладнокровный и точный гол от игрока «Донбасса»Александра Костикова;

Техничный сольный проход отМихаила Геворкянав меньшинстве;

Напомним, что автором лучшей шайбы декабря по мнению экспертной комиссии,в состав которой входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ «Parimatch», стал нападающий МХК «Динамо» Михаил Геворкян.

Форвард получил передачу на ход из своей зоны, оторвался от защитника «Днепра», сблизился с голкипером, обманным движением обыграл вратаря и забросил шайбу в ворота:

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