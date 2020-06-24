Дмитрий Зозовский – автор лучшей шайбы января по мнению болельщиков

Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предложила всем болельщикам освежить в памяти второй зимний месяц чемпионата УХЛ-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу января.
В ходе голосования первое место болельщики отдалишайбе форварда«Белого Барса»Дмитрия Зозовскогос неудобной руки.
Остальные шайбы поклонники украинского хоккея распределили следующим образом:
Напомним, что автором лучшей шайбы декабря по мнению экспертной комиссии,в состав которой входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ «Parimatch», стал нападающий МХК «Динамо» Михаил Геворкян.
Форвард получил передачу на ход из своей зоны, оторвался от защитника «Днепра», сблизился с голкипером, обманным движением обыграл вратаря и забросил шайбу в ворота:
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