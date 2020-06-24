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Хоккей

Дмитрий Зозовский – автор лучшей шайбы января по мнению болельщиков

Николай ПисаревНет комментариев
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Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предложила всем болельщикам освежить в памяти второй зимний месяц чемпионата УХЛ-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу января.

В ходе голосования первое место болельщики отдалишайбе форварда«Белого Барса»Дмитрия Зозовскогос неудобной руки.

Остальные шайбы поклонники украинского хоккея распределили следующим образом:

  • Отличная шайба форварда«Белого Барса»Дмитрия Зозовскогос неудобной руки;
  • Точный прострел от игрока белоцерковцевДениса Бородая;
  • Невероятный гол от нападающего «Днепра»Сергея Кузьмикаиз-за ворот;
  • Индивидуальная шайба с разворота от форварда «Донбасса»Никиты Милехина;
  • Шайба, которую лидер МХК «Динамо»Михаил Геворкян,”с мясом” забил в ворота «Белого Барса»;
  • Красивый бросок от лучшего нападающего кременчужанДмитрия Орлова,который самостоятельно обошёл трех игроков и голкипера противника;
  • Сольный проход от нападающего «Кременчука»Глеба Бондарука;
  • Грамотная игра на добивании и шайба в дальнюю девятку от форварда «Днепра»Алексея Янишевского;
  • Хладнокровный и точный гол от игрока «Донбасса»Александра Костикова;
  • Техничный сольный проход отМихаила Геворкянав меньшинстве;
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    Напомним, что автором лучшей шайбы декабря по мнению экспертной комиссии,в состав которой входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ «Parimatch», стал нападающий МХК «Динамо» Михаил Геворкян.

    Форвард получил передачу на ход из своей зоны, оторвался от защитника «Днепра», сблизился с голкипером, обманным движением обыграл вратаря и забросил шайбу в ворота:

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    Источник: uhl.ua
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