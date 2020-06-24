Нападающий «Филадельфии» рассказал о борьбе с раком

Нападающий «Филадельфии»Оскар Линдблом, которому в середине декабря диагностировали саркому Юинга (злокачественное образование в костной ткани – прим.), рассказал о своем состоянии. 23 июня швед провел тренировку вместе с командой.

—Здорово находиться тут. Хотя все еще непросто играть так же хорошо, как в нормальной ситуации. Но все равно классно снова покататься с ребятами и вновь немного почувствовать под собой лед.



Химиотерапия проходит замечательно. У меня осталось немного процедур. Осталось совсем чуть-чуть. Свет в конце тоннеля виден,—приводитслова Линдблома пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2019/20 Линдблом успел провести за «летчиков» 30 матчей, в которых отметился 18 (11+7) очками.