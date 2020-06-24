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Хоккей

Рене Фазель: «Хотелось дать возможность игрокам из НХЛ поучаствовать в чемпионате мира»

Николай ПисаревНет комментариев
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Глава международной федерации хоккеяРене Фазель в интервью поделился причинами изменения сроков проведения чемпионата мира в Топ-дивизионе, который состоится в Минске и Ригес 21 мая по 6 июня.

–Мы перенесли чемпионат мира на более поздние сроки по настойчивой просьбе национальных лиг, особенно европейских. Нас просили начать как можно позже… Хотелось дать возможность игрокам из НХЛ поучаствовать в чемпионате мира, это особенно важно для сборных Канады и США.

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Сейчас все идет к тому, что в НХЛ регулярный сезон начнется намного позже, чем обычно. Возможно, он закончится только в начале мая. Перенос дат чемпионата мира на более поздние сроки дает сборным больше пространства для привлечения хоккеистов из НХЛ, – отметил Фазель.

Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь

Источник: uhl.ua
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