Кравцов примет участие в лагере “Рейнджерс”

Виталий Кравцов

Нападающий Виталий Кравцов в июле присоединится к “Нью-Йорк Рейнджерс” в тренировочном лагере и получит шанс попасть в команду. Об этом во вторник заявил президент “Рейнджерс” Джон Дэвидсон.

20-летний Кравцов, выбранный в первом раунде драфта-2018 под девятым номером, в середине сезона после неудачных попыток пробиться в основу команды НХЛ отправился в команду КХЛ “Трактор”, после чего опять вернулся в США.

За 39 матчей в АХЛ в этом чемпионате Кравцов набрал 15 (6+9) очков.

“Думаю, что Кравцов присоединится к тренировочному лагерю, а там посмотрим, – сказал Дэвидсон. – Нам понадобятся глубина состава и мастерство. Посмотрим, заматерел ли он. Если нет, нам надо будет найти способ для его развития. Мне вообще нравятся его умения. Он хотел добиться успеха очень быстро, у него не вышло и его это беспокоило. Но мы с ним работали и будем продолжать это делать. Он очень силен и ему многое дано. Надеюсь, что с точки зрения развития он стал взрослее. Порой на это требуется время, у кого-то получается быстрее. Но он все еще очень и очень молод. Посмотрим. Все в его руках”.

В серии квалификации Кубка Стэнли до трех побед “Рейнджерс” встретятся с “Каролина Харрикейнз”.