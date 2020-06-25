Таварес настроен оптимистично

Джон Таварес

Джон Таварес считает, что розыгрыш Кубка Стэнли в этом году состоится благодаря мерам предосторожности, которые разработала НХЛ в рамках Плана возобновления сезона.

“Я еще не видел, чтобы в других областях жизни, других компаниях, видах спорта, были установлены такие строгие меры безопасности, как в НХЛ. Они уже помогли нам и помогут в будущем чувствовать себя максимально спокойно, дают нам реальный шанс продолжить сезон, – сказал в понедельник капитан “Торонто Мэйпл Лифс”. – Мы и впредь будем прислушиваться к советам медиков, рекомендациям органов здравоохранения. Они помогут нам в нашей деятельности. Это очень важно. Конечно, могут быть разные случаи и разные обстоятельства в отдельных эпизодах, но в целом мы находимся в неплохой ситуации, принимая во внимание те меры предосторожности, которые лига предпринимает, проводя тестирование игроков и настаивая на соблюдении определенных процедур”.

Так Таварес прокомментировал опубликованное в пятницу заявление НХЛ, что с момента вступления в силу второго этапа Плана возобновления сезона (8 июня) коронавирус был обнаружен у 11 хоккеистов из 200, сдавших анализы. В рамках второго этапа игрокам разрешили тренироваться на базах клубов группами не более шести человек. Каждый спортсмен, изъявивший такое желание, должен обязательно пройти тестирование на COVID-19. В случае положительного результата человек отправляется на самоизоляцию.

Результаты тестирования ежедневно обсуждаются членами комитета по возобновлению сезона, куда входят представители НХЛ, профсоюза игроков, а также пять хоккеистов: Таварес, защитник “Оттава Сенаторз” Рон Хэйнси, центрфорварды Коннор Макдэвид (“Эдмонтон Ойлерз”), Марк Шайфли (“Виннипег Джетс”) и нападающий “Филадельфии Флайерз” Джеймс ван Римсдайк. По словам Тавареса, обсуждения проходят очень позитивно, все хотят решить возникающие проблемы, разобраться со сложностями и выработать новые рекомендации, чтобы завершить сезон и объявить обладателя Кубка Стэнли.

“Ситуация может быстро меняться, – сказал он. – Нам приходится постоянно вносить коррективы, подстраиваться под новые обстоятельства, как и всем в мире. Вы же видите, в каких условиях работает сейчас бизнес. Мы в этом плане не отличаемся от других. Мы продолжаем максимально активно собирать информацию, чтобы у нас была возможность принимать обдуманные и взвешенные решения, отдавая себе отчет, что обстоятельства вокруг нас никак не назовешь идеальными или хотя бы нормальными”.

Таварес привел в пример возобновление розыгрыша чемпионатов премьер-лиги в Англии и бундеслиги в Германии.

“Мы видим, что в некоторых странах Европы, которые очень сильно пострадали от коронавируса, возобновили футбольные чемпионаты. Там смогли подстроиться под обстоятельства, смогли разработать меры безопасности, чтобы продолжить розыгрыш и завершить сезон, – сказал хоккеист. – Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, думая, что и мы сможем доиграть до конца наш сезон”.

10 июля в силу вступает третий этап Плана возобновления сезона, предусматривающий открытие клубами тренировочных лагерей, если ситуация с коронавирусом будет благоприятной, а лига и профсоюз дадут на это согласие. Сезон возобновится (четвертый этап) матчами квалификации Кубка Стэнли. Игры пройдут в двух городах: 12 команд Восточной конференции соберутся в одном, 12 Западной – в другом. Города и даты поединков будут названы позже.

По проценту набранных очков “Мэйпл Лифс” завершили регулярный чемпионат на восьмом месте в Восточной конференции и сыграют серию до трех побед против “Коламбус Блю Джекетс”, расположившегося на девятой строчке.

Таварес вошел в число тех игроков “Мэйпл Лифс”, кто первыми приступил к занятиям на льду в рамках второго этапа, начавшего действовать две недели назад.

“Думаю, что это замечательно. Даже принимая во внимание все ограничения и указания, то, что в раздевалке нельзя делать многое из того, к чему хоккеисты привыкли в обычных условиях, – сказал он. – Несмотря на то, что на стадионе нам приходится постоянно носить маску, часто обрабатывать руки, а наше пребывание на арене ограничено по времени. Все равно замечательно, что мы здесь. Можно снова приходить сюда, выходить на лед с ребятами, ходить с ними в тренажерный зал, общаться, видеть друзей. Это же здорово! Все ребята говорят, что им это очень нравится. Им не мешают ограничения и то, что все это сильно отличается от обычных условий. Испытываешь удивительные чувства, когда снова появляется шанс ощутить то, к чему привык, что полюбил с детства, что у тебя отобрали. То, что играло очень важную роль в жизни. И не потому, что это твоя карьера. Просто ты это любишь. Ощущаешь эмоциональный подъем, радость, надеешься, что скоро с партнерами сможешь снова заняться любимым делом. Феноменальное чувство”.