Вратарь женской сборной Канады Ким Сен-Пьер введена в Зал славы НХЛ



На фото: Ким Сен-Пьер

Джером Игинла,Мариан Госса,Кевин Лоу,Даг Уилсон,Кен ХолландиКим Сен-Пьервведены в Зал славы НХЛ. Об этом было официальнообъявленосегодня.

Бывший форвард «Калгари» Джером Игинла провел в НХЛ 1554 матча и набрал 1300 (625+627) очков. Игинла дважды брал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги, выигрывал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир и признавался самым ценным игроком сезона.

На счету Госсы 1134 (525+609) очка в 1309 играх за «Оттаву», «Атланту», «Питтсбург», «Детройт» и «Чикаго». С «Блэкхокс» он трижды побеждал в Кубке Стэнли.

Защитник Кевин Лоу, поигравший за «Эдмонтон» и «Рейнджерс», набрал 431 (84+347) очко в 1254 матчах. Он пять раз выигрывал Кубок Стэнли с «Ойлерс» и один – с «Рейнджерс».

Даг Уилсон из «Чикаго», который сейчас занимает пост генерального менеджера «Сан-Хосе», провел в лиге 1024 игры и набрал 827 (237+590) очков. В 1982 году он получил «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона.

Кен Холланд, который был исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером «Детройта» с 1997 по 2019 год, выиграл с клубом три Кубка Стэнли.

Единственная девушка в списке – голкипер сборной Канады Ким Сен-Пьер. Она выиграла три Олимпиады, а также пять раз становилась чемпионом мира.