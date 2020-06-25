Знаете ли Вы: Соперники сборных Украины на чемпионатах мира

Знаете ли Вы, что Международная федерация хоккея утвердила программу чемпионатов мира на сезон 2020/21? Таким образом,стали известные группы и соперники сборных команд Украины на будущий год.

Национальная сборная Украинысыграет на чемпионате мирав Дивизионе 1В, который пройдётс25 апреляпо1 мая2021 года.Соперниками украинцев станут команды изЛитвы, Польши, Японии, ЭстониииСербии.

Первоочередное право на проведение чемпионата остается заКатовице.(Польша)- именно этот город должен был принять ЧМ в 2020 году. В случае отказа Польши на проведение турнира страна-хозяйка чемпионата мира будет определена по стандартной процедуре путем голосования.

Сборная Украины U20такжеосталась в Дивизионе 1Ви в следующем году сыграет со сборнымиСловении, Франции, Польши, ЭстониииЯпонии.Место и сроки проведения этого чемпионата будут определены на годовом Конгрессе ИИХФ.

Юниорская сборная, как национальная и молодежная, тожесыграет в Дивизионе 1В. Противниками украинских юниоров станут одногодки изАвстрии, Венгрии, Польши,ИталиииСловении. Правона проведение чемпионата мира также осталось страной, в которой так и не смог пройти чемпионат – Италией.

Женская сборнаяУкраиныбудет выступать в следующем сезоне в Дивизионе III. Соперниками украинок на будущем чемпионств станутсборные командыБельгии, Румынии, Болгарии, ЛитвыиГон-Конга. Страна-организатор этого чемпионата также будет определяться на годовом Конгрессе IIHF.

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