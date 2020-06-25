Звезда «Флориды» стал совладельцем родного клуба в Финляндии

Финский форвард «Флориды» Александр Барков стал совладельцем «Таппары». Хоккеист выкупил третий по размеру пакет акций родного клуба.

—Инвестиции Александра Баркова являются очень значимыми для нас в сегодняшних обстоятельствах. Деньги Баркова помогут нам в связи с переездом на новую арену, который запланирован в 2021 году, — рассказал генеральный директор «Таппары» Мика Аро.

В прошедшей «регулярке» 24-летний Барков принял участие в 66 матчах, набрал 62 (20+42) балла при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Барков провел во «Флориде» всю НХЛовскую карьеру.

Источник:Iltalehti