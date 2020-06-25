Четверг, 25 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗвезда «Флориды» стал совладельцем родного клуба в Финляндии
Хоккей

Звезда «Флориды» стал совладельцем родного клуба в Финляндии

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Финский форвард «Флориды» Александр Барков стал совладельцем «Таппары». Хоккеист выкупил третий по размеру пакет акций родного клуба.

—Инвестиции Александра Баркова являются очень значимыми для нас в сегодняшних обстоятельствах. Деньги Баркова помогут нам в связи с переездом на новую арену, который запланирован в 2021 году, — рассказал генеральный директор «Таппары» Мика Аро.

В прошедшей «регулярке» 24-летний Барков принял участие в 66 матчах, набрал 62 (20+42) балла при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Барков провел во «Флориде» всю НХЛовскую карьеру.

Читайте также:  Матчи регулярного чемпионата 15 декабря 2019 (онлайн)

Источник:Iltalehti

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Кравцов примет участие в лагере “Рейнджерс”

Йакоб Лилья подписал контракт с клубом из КХЛ
Вратарь женской сборной Канады Ким Сен-Пьер введена в Зал славы НХЛ

Таварес настроен оптимистично

Знаете ли Вы: Соперники сборных Украины на чемпионатах мира

Закрыть