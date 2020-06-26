Арену в Сиэтле назовут Climate Pledge

Сиэтл Арена

Новый клуб из Сиэтла, который начнет играть в НХЛ с сезона 2021-22 годов, будет выступать на стадионе Climate Pledge Arena.

Право назвать строящуюся сейчас арену вместимостью 18000 зрителей, известную в прошлом как KeyArena, купила компания Amazon. Новое имя стадиона связано с проектом Climate Pledge, запущенным Amazon и Global Optimism в 2019 году. Он направлен на полное прекращение промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу к 2040 году.

“Все знают, что состояние нашей планеты является очень важным вопросом, – заявил Тим Лайуики, руководитель компании Oak View Group, которая ведет масштабную реконструкцию арены. – Мы несем ответственность перед будущими поколениями и должны оставить им мир в лучшем состоянии. Мы очень довольны, что Amazon выбрало название, посвященное такой важной для нас теме. Мы считаем такое сотрудничество шагом в перспективном направлении в эксплуатации сооружений, спортивном и музыкальном бизнесе. Мы хотим, чтобы наша арена стала самой современной в мире, отвечающей всем требованиям, где понимают, какую ответственность мы несем перед будущим. На самом деле это не просто арена, а платформа, с помощью которой мы сможем исцелить нашу планету”.

Всю электроэнергию Climate Pledge Arena будет получать от солнечных батарей, расположенных как на самом стадионе, так и в других местах. Не меньше 75% всех продуктов на стадионе будут местного производства, а всю еду, которую не смогут продать во время мероприятий, будут раздавать нуждающимся в городе. Также на арене будут использовать дождевую воду для заливки льда.

“Все хотят создать наилучшие условия для своей команды. Мы первыми применим технологии использования переработанной дождевой воды, и у нас будет самый экологически чистый лед в стране, – сказал руководитель “НХЛ-Сиэтл” Тод Лайуики. – Наша арена будет лучшей в НХЛ, и мы гордимся тем, что наши болельщики смогут ежедневно вносить свой вклад в борьбу за нашу планету. Это действительно замечательный шаг, сделанный (владельцем “НХЛ-Сиэтл”) Дэвидом Бондерманом и нашим руководством”.

Помимо этого билеты на матчи “НХЛ-Сиэтл” и женской профессиональной баскетбольной команды “Сиэтл Сторм” можно будет использовать для проезда в общественном транспорте в день игры. Это делается для того, чтобы люди реже пользовались личными автомобилями.

“Мы назвали стадион Climate Pledge Arena, чтобы помнить, как важно бороться с изменением климата, – сказал основатель и руководитель Amazon Джефф Безос. – Мы очень рады, что в сотрудничестве с Oak View Group и “НХЛ-Сиэтл” в рамках проекта Climate Pledge мы будем работать в этом направлении”.

“НХЛ-Сиэтл” стал 32-м клубом лиги 4 декабря 2018 года. Сейчас продолжается работа над названием, эмблемой и формой этой команды. Рассматривается несколько вариантов. Тод Лайуики в недавнем интервью газете Seattle Times сообщил, что решение еще не принято.

Первоначально клуб предполагал определиться с названием в феврале или марте, но 12 марта НХЛ приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса. Это, а также социальные протесты в Сиэтле и других городах США привели к тому, что клуб перенес сроки принятия решения по этим вопросам, сказал Тод Лайуики.

“Сейчас не лучшее время, – заявил он в интервью 16 июня, в котором он также сообщил, что строительство арены завершится летом 2021 года. – В “Вегас Голден Найтс” работали над этим в течение года (в 2016-м). У нас есть время, и мы не хотим оставаться глухими к тому, что происходит вокруг нас. Поэтому мы выберем подходящий момент, убедимся, что все в порядке”.