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Чемпионат Финляндии начнется 1 октября

Николай ПисаревНет комментариев
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Следующий сезон чемпионата Финляндии начнется 1 октября,сообщаетиздание Iltalehti. Заключительный тур регулярного первенства пройдёт 30 марта 2021 года. Первый раунд плей-офф стартует на следующий день.

Отметим, что регулярный чемпионат в финской лиге обычно стартовал на три недели раньше заявленного срока в новом сезоне. 22 июня была утверждена дата проведения ЧМ-2021 по хоккею, который пройдет в Минске и Риге. Турнир стартует 21 мая 2021 года, финал — 6 июня.

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—Никогда ранее в истории регулярный чемпионат лиги не завершался весной в подобные сроки. Это также приведет к тому, что плей-офф продлится до мая. Перенос старта чемпионата мира облегчил ситуацию в этом отношении,— заявил директор финской лиги Аато Ярвеля.

Источник:Федерация хоккея Республики Беларусь

Источник: uhl.ua
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