Чемпионат Финляндии начнется 1 октября

Следующий сезон чемпионата Финляндии начнется 1 октября,сообщаетиздание Iltalehti. Заключительный тур регулярного первенства пройдёт 30 марта 2021 года. Первый раунд плей-офф стартует на следующий день.

Отметим, что регулярный чемпионат в финской лиге обычно стартовал на три недели раньше заявленного срока в новом сезоне. 22 июня была утверждена дата проведения ЧМ-2021 по хоккею, который пройдет в Минске и Риге. Турнир стартует 21 мая 2021 года, финал — 6 июня.

—Никогда ранее в истории регулярный чемпионат лиги не завершался весной в подобные сроки. Это также приведет к тому, что плей-офф продлится до мая. Перенос старта чемпионата мира облегчил ситуацию в этом отношении,— заявил директор финской лиги Аато Ярвеля.

Источник:Федерация хоккея Республики Беларусь