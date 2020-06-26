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Хоккей

«Донбасс» – «Металлург» Магнитогорск: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

Николай ПисаревНет комментариев
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Всубботу, 27 июня, нателеканале XSPORTбудет показан очередной эпизод«Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2012/13 против«Металлурга»из Магнитогорска.

Звезды мировой величины на донецкой арене «Дружба». Подопечные Юлиуса Шуплера впервые одержали две победы кряду в Континентальной хоккейной лиге, а Руслан Федотенко записал на свой счет первый «донецкий» хет-трик.

Смотреть игру можно будет на сайтеXSPORT.ua, а также вэфире телеканала XSPORT.Начало – в 16:30.

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Составы на игру:

«Донбасс»:Эрсберг. Обшут-Бабчук, Поникаровский-Федотенко-Петтерссон. Уилсон-Подхрадски, Дадонов-Недорост-Киискинен. Терещенко-Пиларж, Туппурайнен-Виртанен-Квитченко. Сильницкий-Матоушек, Кочетков-Белухин-Варламов


«Металлург»:Гелашвили. Антипин-Бирюков, Кулемин-Малкин-Зуккарелло. Хабаров-Гончар, Мозякин-О’Рейлли-Лисин. Мишарин-Бондарев, Платонов-Ходжман-Здунов. Потехин-Антоновский, Казионов-Якубов-Косов

Источник: uhl.ua
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