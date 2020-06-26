Константину Ефименко – 45!

Сегодня, 26 июня президент белоцерсковского «Белого Барса» Константин Алексеевич Ефименко отмечает свой 45-й День Рождения.

Коллектив Украинской хоккейной лиги поздравляет Константина Алексеевича с юбилеем и хочет пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть удача сопутствует Вам не только на спортивных просторах, но и идёт с Вами в ногу по жизни!

Мы выражаем Вам признательность за поддержку развития и популяризацию хоккея в Белой Церкви и благодарны за вклад в украинский хоккей!

С уважением, Украинская хоккейная лига