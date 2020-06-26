Павел Таран: «Я ни разу не пожалел, что вернулся в «Белый Барс»»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В четверг, 25 июня,на все вопросы болельщиков отвечал защитник «Белого Барса»Павел Таран.



— Как началась твоя хоккейная карьера и кто был твоим первым тренером?

— На хоккей я пошел в 6 лет, а первым моим тренером был Крылов Юрий Дмитриевич. Примерно с 6 до 12 лет я занимался в«Соколе», а потом я уехал играть в Россию. Играл я в Белгороде, Череповце и Химках, а уже позже, когда мне было 16-17 лет, вернулся в Украину.



— Почему выбрал амплуа защитника? Не думал о его смене?

— Я всегда был габаритным и рослым, поэтому меня как-то сразу поставили в защиту. Так что еще с детства я и остался в этом амплуа.



— Каким был твой переход из юношеского хоккея во взрослый? Какие трудности возникали при переходе?

— В 16 лет я попал во взрослую команду – «Белый Барс». Конечно, немного тяжело было перейти во взрослый хоккей, но со временем я перестроился. Все равно, я считаю, главное практика и с опытом все приходит. Какие сложности были? Да самые обычные, которые бывают у молодежи – косячишь где-то, старики ругают (улыбается).



— Расскажи о своем легионерском опыте. Что можешь сказать о чемпионатах Беларуси, Словакии и Польши? Где была лучшая атмосфера?

— Легионерский опыт – он тяжеловатый немного, потому что от легионеров всегда требуют немного больше, чем от своих. Но при этом свои всегда в приоритете. Поэтому тебе всегда нужно выходить и показывать игру на голову выше остальных. Да и в принципе, в основном во всех командах легионерские места ограничены – сегодня ты в составе, а завтра может приехать уже кто-то другой.

Около 4 лет я отыграл в Белоруси – 2 года на молодежном уровне и 2 года в белорусской Экстралиге. Это еще было до реформирования чемпионата национального и уровень там был приличный. На молодежном уровне, например, тогда играла и сборная U20, и команды, которые выступали в МХЛ параллельно.

А когда я перешел в Экстралигу, то пошел небольшой спад, потому что они ввели возрастной лимит – до 32 лет, вроде бы. В общем, таких игроков можно было заявлять только 2 или 3 и из-за этого закончило много ветеранов хорошего уровня.А так, несмотря на это, у чемпионата все равно был достаточно неплохой уровень – первые 3-4 команды играли на равных вообще.

В польской Экстралиге я не играл, к сожалению. Так получилось, что пришлось там заканчивать сезон. До этого я играл во второй польской Лиге, но уровень у нее был достаточно слабый. В Словакии я играл в первой Лиге, но недолго, так как у украинских легионеров все проблемы упираются в документы и ими никто не хочет заниматься. То есть клубу лучше было взять игрока из “шенген” зоны и не заморачиваться. Украинцам нужно было делать вид на жительство, а это достаточно сложный процесс, поэтому из Словакии я уехал через 3 месяца, как закончилась виза, плюс вышла очень неприятная ситуация с зарплатой в словацком клубе. Так что могу сказать, что словацкий легионерский опыт для меня был самым печальным.



— Что можешь вспомнить о периоде выступлений в«Донбассе»?

— В«Донбассе» я был еще в Донецке один сезон, но играл я тогда не так много. Сыграл начало чемпионата, получил травму и из-за того, что было много людей, то я до конца сезона просто тренировался и готовился.

Уже потом, когда в Дружковке создавалась команда, мне позвонили и пригласили. Тогда я был в жлобинском«Металлурге» на просмотре, но, когда мне позвонили, я сразу согласился на контракт и поехал. В принципе, все было отлично и меня лично все устраивало. Так что у меняв основном остались очень хорошие воспоминания.

Кстати, как раз тогда я познакомился со своей будущей женой и у нас уже начались отношения – мы прожили в Дружковке 2 года. Так что у меня остались впечатления не только про хоккей с того времени, но и про личную жизнь.

—Как тебе вообще украинская культура боления? Нравились ли тебе болельщики в Европе?

— К сожалению, в Европе на таких топовых матчах первых Лиг я не был. Например, в Польше болельщики хоккейные отличаются тем, что они больше похожи на футбольных командах – дебаширят, могут закидать семечками тренеров так, что потом они в раздевалки вытряхивали их из костюмов. В Словакии на матчах фан-секторов, как таковых не было, так что трудно что-то о них говорить.

—Почему принял решение вернуться в Украину и играть за«Белый Барс»? Какими для тебя были эти два сезона в составе белоцерковского клуба?

— После сезона в«Донбассе» я уехал сначала в Словакию, а доигрывал сезон в Польше. Когда мне позвонили из«Белого Барса» я ни секунды не раздумывал, потому что я уже работал с Константином Леонидовичем и хорошо его знал. Плюс к тому моменту я уже женился и очень хотелось побыть дома, потому что, грубо говоря, с 12 лет я дома находился только несколько месяцев в году. Так что для меня это стало решающим фактором. И в принципе, я ни разу еще не пожалел, что вернулся в«Белый Барс».

Какими были два сезона? Конечно, выигрывать бы хотелось побольше, а так, мне все нравится. Чемпионат растет с каждым годом, а это приятно. Так что эти два сезона мне очень понравились.

—Как тебе работается с тренерским штабом Константина Буценко?

— Повторюсь, Константина Леонидовича я знаю очень давно – и в юниорской сборной Украины я выступал под его руководством, и в «Белом Барсе» я начинал свою взрослую карьеру именно с этим тренером. Он очень хороший и толковый специалист, особенно в работе с молодежью. Он очень много мне дал и работать с ним – одно удовольствие.

Что в хоккейном, что в человеческом плане с ним приятно работать и остаются одни положительные эмоции.

— Какого более взрослому хоккеисту играть рядом с совсем юными игроками? Часто просят совета и что ты можешь им посоветовать?

— Конечно, с более молодыми игроками работать интересно. Где-то в силу своего опыта могу подсказывать с разных игровых моментах, особенно защитникам. Это все рабочие моменты и советы, конечно спрашивают. Но вообще у нас такая молодежь, что они и сами все знают.

—С какой командой было тяжелее всего играть на протяжении сезона 2019/20?

— Конечно же, тяжелее всего было играть с тройкой лидеров – это равные команды, с которыми мы все игры старались играть на максимум. В этом сезоне вообще гораздо меньше проходных игр было, так что все матчи было достаточно интересные.

— Какая атмосфера в белоцерковском клубе? Расскажи про болельщиков вашей команды.

— Атмосфера в команде у нас очень веселая, во многом благодаря именно тренерскому штабу. Отличная обстановка, которая не угнетает игроков.

Касательно болельщиков скажу, что они, наверное, самые активные и самые любящие команду. Они очень сильно нас поддерживают, поэтому о них могу говорить только хорошее.

— Как вообще можешь оценить четвертьфинал против«Ледяных Волков»? Какого было играть дома без зрителей?

— Четвертьфинал для нас выдался тяжелый, потому что«Ледяные Волки» добавили за сезон и играть с ними было нелегко.

Без зрителей было очень непривычно и сложно играть, потому что эмоций не хватало, поддержки. Я, если честно, перед самой игрой не задумывался об этом, но потом, как оказалось, это гораздо сильнее повлияло, чем я рассчитывал.

— Какие твои ожидания от будущего плей-офф?

— В сентябре у нас будет очень интересный плей-офф, так как раньше никогда такого не было. Сразу после сборов мы будем играть решающие матчи. Посмотрим на то, как будут складываться матчи, но где-то могут случиться и непредсказуемые результаты.



—Опиши первые мысли и эмоции, когда услышал о том, что твоя супруга беременна?

— Понятное дело, что эмоции были только положительные. Первых мыслей тогда вообще не было – были только счастье и радость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от