Пятница, 26 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВанкувер выбыл из гонки на проведение матчей плей-офф НХЛ
Хоккей

Ванкувер выбыл из гонки на проведение матчей плей-офф НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Оставшиеся матчи сезона НХЛ точно пройдут не в Ванкувере. «Кэнакс» уже опубликовалиофициальное заявлениео том, что город выбыл изчисла претендентовна то, чтобы стать одним из двух мест, где будут доиграны матчи чемпионата.


— Мы искренне благодарим премьер-министра Хоргана, министра Бира, доктора Бонни Анри за их невероятную поддержку, поскольку мы совместно работали над предоставлением возможности принять команды НХЛ в Ванкувере. С самого начала это была совместная работа с НХЛ и всеми участвующими сторонами на протяжении всего процесса.


Наша цель состояла в том, чтобы помочь НХЛ вернуть хоккей. Хотя Ванкувер не станет городом-хабом, мы по-прежнему рады, что хоккей близок к возобновлению. Теперь мы с нетерпением ждем и очень рады приветствовать наших игроков из «Кэнакс» на тренировочном сборе на Rogers Arena в ближайшие недели. Захватывающее завершение сезона не за горами, и нам не терпится вбросить шайбу.

Читайте также:  "Сент-Луис" - "Филадельфия" (3:4 ОТ): конец домашней серии "Блюз"

По информации СМИ, представителей лиги не устроила готовность Ванкувера к непредвиденным обстоятельствам в случае заражение кого-то из игроков коронавирусом. Таким образом, главными претендентами на проведение оставшихся матчей сезонаостаются Лас-Вегас,Эдмонтон и Торонто. Запасными вариантами являются Лос-Анджелес и Чикаго.

Ожидается, что лига объявит окончательное решение по городам в ближайшие дни.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Арену в Сиэтле назовут Climate Pledge

Знаете ли Вы: программа «Ледниковый период» от телеканала XSPORT

Чемпионат Финляндии начнется 1 октября

У “Флэймз” будет новая арена

Звезда «Флориды» стал совладельцем родного клуба в Финляндии

Закрыть