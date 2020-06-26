Ванкувер выбыл из гонки на проведение матчей плей-офф НХЛ

Оставшиеся матчи сезона НХЛ точно пройдут не в Ванкувере. «Кэнакс» уже опубликовалиофициальное заявлениео том, что город выбыл изчисла претендентовна то, чтобы стать одним из двух мест, где будут доиграны матчи чемпионата.



— Мы искренне благодарим премьер-министра Хоргана, министра Бира, доктора Бонни Анри за их невероятную поддержку, поскольку мы совместно работали над предоставлением возможности принять команды НХЛ в Ванкувере. С самого начала это была совместная работа с НХЛ и всеми участвующими сторонами на протяжении всего процесса.





Наша цель состояла в том, чтобы помочь НХЛ вернуть хоккей. Хотя Ванкувер не станет городом-хабом, мы по-прежнему рады, что хоккей близок к возобновлению. Теперь мы с нетерпением ждем и очень рады приветствовать наших игроков из «Кэнакс» на тренировочном сборе на Rogers Arena в ближайшие недели. Захватывающее завершение сезона не за горами, и нам не терпится вбросить шайбу.

По информации СМИ, представителей лиги не устроила готовность Ванкувера к непредвиденным обстоятельствам в случае заражение кого-то из игроков коронавирусом. Таким образом, главными претендентами на проведение оставшихся матчей сезонаостаются Лас-Вегас,Эдмонтон и Торонто. Запасными вариантами являются Лос-Анджелес и Чикаго.

Ожидается, что лига объявит окончательное решение по городам в ближайшие дни.

Источник: сайт XSPORT