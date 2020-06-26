Знаете ли Вы: программа «Ледниковый период» от телеканала XSPORT

Знаете ли Вы, что в сезоне 2019/20 информационный партнер Украинской хоккейной лиги телеканал XSPORT выпустил новый еженедельный проект«Ледниковый период»?

В этой программе собирались самые главные, яркие и памятные моменты чемпионата УХЛ-Пари-Матч, а также топовые события всего украинского хоккея – от выступлений украинских клубов на европейской арене до результатов сборных на международных соревнованиях.

Зрители получили возможность узнать не только о ходе и результатах матчей и историях отдельных игроков, но следить за результатами украинских сборных на мировой арене и слушать большие и объемные интервью.

Всего в сезоне 2019/20 вышло 23 выпуска программы «Ледниковый период», что помогло украинскому болельщику постоянно находиться в курсе последних хоккейных событий.

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