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Хоккей

Потолок зарплат в НХЛ зафиксировали на ближайшие 3 сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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НХЛ иАссоциацияигроков продолжают переговоры по поводу продления коллективного соглашения. Срок действующего договора истекает осенью 2022 года.

В рамках этого процесса может быть достигнуть договоренность о том, что размер потолка в ближайшие 3 сезона будет на уровне 81.5 миллиона долларов, как в сезоне-2019/20. При этом в сезоне-2022/23 он может быть повышен на 1 млн. долларов.

Другие основные темы для обсуждения – процент эскроу (специального налога на зарплаты для обеспечения разделения доходов между игроками и владельцами в пропорции 50/50) и отсрочка выплат части зарплат игроков.

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Потенциальное соглашение ограничивает эскроу на уровне 20% для в сезоне-2020/21. При этом ранее говорилось о 35% в том случае, если этот сезон не будет доигран и 27-28% – если будет.

Также обсуждается отсрочка выплат 10% зарплат игроков. Подчеркивается, что это временная мера, и деньги будут выплачены игрокам позднее.

Соглашение должно быть одобрено простым большинством членов профсоюза. Право голоса получат более 700 хоккеистов. Ожидается, что игроки выскажутся по этому вопросу одновременно с голосованием по поводу протоколов безопасности в рамках возобновления сезона.

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Источник:Sportsnet

Источник: uhl.ua
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