НХЛ может сдвинуть старт начала тренировочных лагерей

Тренировочные легири для клубов Национальной хоккейной лиги могут открыть на три дня позже, чем планировалось. Об этом вTwitterсообщил инсайдер TSNБоб Маккензи.

— Ориентировочная дата начала третьего этапа – 10 июля. Она все еще на месте, но есть вероятность, что ее немного отодвинут. Я слышал о 13 июля, но есть две проблемы: 1. Официальных изменений по дате 10 июля пока нет; 2. Новая дата начала третьей фазы не будет означать, что даты четвертой фазы изменятся.

Напомним, ранеев НХЛ обнаружили коронавирус COVID-19 еще у 15 игроков. На текущий момент заражено 26 хоккеистов.

Источник: сайт XSPORT