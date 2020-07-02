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Хоккей

Гол Макдэвида стал лучшим в минувшей «регулярке» НХЛ по версии The Score

Николай ПисаревНет комментариев
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Американский портал The Score составил рейтинг лучших голов минувшего регулярного чемпионата НХЛ, который досрочно завершился из-за пандемии коронавируса. Таким образом топлучших шайб возглавилКоннор Макдэвид, эффектно обыгравший Моргана Райлли ивратаря «Торонто».

Навтором месте лакросс-гол форварда «Каролины»Андрея Свечникова«Виннипегу»:

Замкнул тройку лидеровгол форварда«Калгари»Мэттью Ткачака. Следом расположилась шайба нападающего «Анахайма»Сонни Милано. На пятое место был поставлен гол форварда«Тампы»БлэйкаКоулмэна.нхл

Источник:The Score

Источник: uhl.ua
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