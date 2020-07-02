Гол Макдэвида стал лучшим в минувшей «регулярке» НХЛ по версии The Score

Американский портал The Score составил рейтинг лучших голов минувшего регулярного чемпионата НХЛ, который досрочно завершился из-за пандемии коронавируса. Таким образом топлучших шайб возглавилКоннор Макдэвид, эффектно обыгравший Моргана Райлли ивратаря «Торонто».
Навтором месте лакросс-гол форварда «Каролины»Андрея Свечникова«Виннипегу»:
Замкнул тройку лидеровгол форварда«Калгари»Мэттью Ткачака. Следом расположилась шайба нападающего «Анахайма»Сонни Милано. На пятое место был поставлен гол форварда«Тампы»БлэйкаКоулмэна.нхл
Источник:The Score
Источник: uhl.ua