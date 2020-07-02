Кессел надеется выстрелить в квалификации

Фил Кессел

Форвард “Аризона Койотиз” Фил Кессел рассчитывает исправиться после наименее результативного сезона с 2016 года и проявить себя с самой лучшей стороны в квалификационной серии против “Нэшвилл Предаторз”.

“Конечно, год получился для меня непростым, – сказал хоккеист во вторник после тренировки с партнерами на стадионе Gila River Arena. – Думаю, что причиной стали травмы, но это не оправдание. Таким получился сезон. Не хочу, чтобы он повторился. Такого со мной еще не было, и я рассчитываю исправиться. Для этого сейчас самое подходящее время”.

32-летний нападающий шесть раз забрасывал не менее 30 шайб за чемпионат, но в первом сезоне в составе “Койотиз” у него возникли проблемы. В 70 играх регулярного чемпионата, приостановленного НХЛ 12 марта из-за пандемии коронавируса, Кессел набрал 38 (14+24) очков. В прошлом сезоне, выступая за “Питтсбург Пингвинз”, он записал на свой счет 82 (27+55) балла за результативность.

38 очков – худший для него показатель с сезона 2012-13 годов, сокращенного из-за локаута. Тогда в 48 играх за “Торонто Мэйпл Лифс” он заработал 52 (20+32) очка. В чемпионате 2015-16 годов он набрал 59 (26+33) баллов в 82 матчах за “Пингвинз”, но отличился в плей-офф (22=10+12, 24 игры) и помог команде завоевать Кубок Стэнли.

“Я рассчитываю, что сыграет свою роль опыт выступлений в плей-офф, – сказал Кессел. – Те, кто играл там, знают, чего ждать и что делать. Там другой хоккей. Быстрее, точнее. Очень интересное время”.

Кессела обменяли из “Питтсбурга” в “Аризону” 29 июня 2019 года. В регулярном чемпионате 2019-20 годов он не пропустил ни одного матча, но сейчас перед открытием тренировочных лагерей чувствует себя отдохнувшим. Клубы НХЛ должны начать сборы 10 июля в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона, если ситуация с коронавирусом будет благоприятной, а НХЛ и профсоюз игроков дадут согласие на продолжение сезона. Протяженность сборов, а также даты и места проведения матчей будут объявлены позже. 12 команд Восточной конференции планируется собрать в одном городе, 12 Западной – в другом.

“Я хорошо себя чувствую, – сказал Кессел, на счету которого в общей сложности 77 (33+44) очков в 87 кубковых поединках. – Лучше, чем во время сезона, что меня радует. Отдохнул, чувствую в себе силы. Готов играть”.

В регулярном чемпионате “Койотиз” одержали 33 победы, потерпели 29 поражений в основное время и восемь в дополнительное (процент набранных очков – 52,9%), заняв 11-е место на Западе. В квалификации им предстоит провести серию до трех побед против “Предаторз” (35-26-8, 56,5%). Победитель выходит в розыгрыш Кубка Стэнли.

В этом году “Аризона” показала лучший результат по проценту набранных очков за шесть сезонов (в чемпионате 2013-14 – 54,3%) и рассчитывает впервые за восемь лет попасть в плей-офф.

Самоизоляцию Кессел провел во Флориде, вернувшись в Аризону три недели назад. Он говорит, что пауза должна пойти ему на пользу.

“Да, рассчитываю на это. Думаю, что нам это поможет, – сказал хоккеист. – Все рады, мы подготовимся. У нас хороший, молодой костяк, все ребята с нетерпением ждут начала матчей. Хотим сразу включиться в игру. Нынешний плей-офф другой, без болельщиков на трибунах. Вся ситуация будет необычной и странной, но ребята знают, что стоит на кону. У всех есть шанс победить. … Будет интересно. Нам надо хорошо поработать на сборах, подготовиться и хорошо стартовать. Не знаю, сколько контрольных или выставочных матчей мы проведем, но считаю, что огромное преимущество получит команда, которая подойдет к квалификации в оптимальной форме и сразу начнет играть в свой хоккей”.